Het deelnemersveld van de competitiefase van de Champions League is bekend. PSV en Feyenoord kennen al hun mogelijke tegenstanders bij de loting van donderdagavond in Monaco, die om 18.00 uur begint.

Hoe werkt de loting voor de competitiefase?

In totaal beginnen 36 clubs aan deze fase van het toernooi. Aan het einde van vorig seizoen hadden 29 teams zich al geplaatst. De resterende zeven tickets werden verdeeld via de voorrondes.

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Het vernieuwde Champions League-format gaat inmiddels zijn derde seizoen in. Iedere club speelt in de competitiefase tegen acht verschillende tegenstanders: twee clubs uit pot 1, twee uit pot 2, twee uit pot 3 en twee uit pot 4.

Van de acht wedstrijden worden er vier thuis en vier uit gespeeld.

De loting wordt uitgevoerd met behulp van een computersysteem. Met één druk op de knop worden voor iedere club automatisch de acht tegenstanders bepaald.

Welke clubs zitten in welke pot?

De indeling van de potten is gebaseerd op de UEFA-clubcoëfficiënt. Daarbij worden de Europese prestaties van clubs over een periode van vijf seizoenen, tot en met 2025/26, meegenomen.

Pot 1

Paris Saint-Germain (FRA)

Bayern München (DUI)

Real Madrid (SPA)

Liverpool (ENG)

Internazionale (ITA)

Manchester City (ENG)

Arsenal (ENG)

FC Barcelona (SPA)

Atlético Madrid (SPA)

Pot 2

Borussia Dortmund (DUI)

AS Roma (IT)

Sporting Portugal (POR)

Aston Villa (ENG)

FC Porto (POR)

Manchester United (ENG)

Club Brugge (BEL)

Real Betis (SPA)

PSV (NED)

Pot 3

Feyenoord (NED)

Lille OSC (FRA)

Bodø/Glimt (NOO)

Napoli (ITA)

RB Leipzig (DUI)

Villarreal (SPA)

Fenerbahçe (TUR)

Shakhtar Donetsk (OEK)

Galatasaray (TUR)

Pot 4

Slavia Praag (CZ)

Slovan Bratislava (SLV)

VfB Stuttgart (DUI)

AEK Athene (GRI)

LASK (OOS)

Como 1907 (ITA)

RC Lens (FRA)

Viking FK (NOO)

Sabah FK (AZE)

Wie plaatst zich voor de knock-outfase?

De nummers één tot en met acht van de eindstand plaatsen zich rechtstreeks voor de achtste finales.

Clubs die als 25ste of lager eindigen, zijn uitgeschakeld. Zij stromen bovendien niet door naar de Europa League.

De teams die tussen plaats negen en 24 eindigen, spelen een tweeluik in de tussenronde van de knock-outfase. De nummers negen tot en met zestien zijn daarbij geplaatst en treffen een club die tussen plaats zeventien en 24 is geëindigd. De geplaatste clubs spelen de returnwedstrijd thuis.

De acht winnaars van die tussenronde worden vervolgens gekoppeld aan één van de acht rechtstreeks geplaatste teams uit de competitiefase. Zij strijden om een plaats in de kwartfinales.

Speeldata Champions League 2026/27

Competitiefase

Speelronde 1: 8-10 september

Speelronde 2: 13/14 oktober

Speelronde 3: 20/21 oktober

Speelronde 4: 3/4 november

Speelronde 5: 24/25 november

Speelronde 6: 8/9 december

Speelronde 7: 19/20 januari

Speelronde 8: 27 januari

Knock-outfase

De loting voor de tussenronde van de knock-outfase moet nog worden vastgesteld.