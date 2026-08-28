was donderdagavond belangrijk bij de ommekeer van FC Twente in het tweeluik met FK Qarabag in de derde voorronde van de Conference League. De Tukkers wonnen de return na verlenging met 1-4, nadat de heenwedstrijd vorige week nog met 0-1 werd verloren. Het interview dat Weghorst na afloop gaf voor de camera van ESPN, heeft de nodige tongen losgemaakt.

Weghorst ging donderdagavond in Azerbeidzjan voorop in de strijd en leverde een doelpunt en een assist. Hij was bovendien betrokken bij de rode kaart die Qarabag-middenvelder Marko Janković in de tweede helft van de verlenging kreeg, waardoor FC Twente het laatste kwartier met een man meer kon uitspelen.

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Na afloop verscheen Weghorst voor de camera van ESPN. “Het was een bijzondere avond. Ik wil eerst iemand bedanken en dat is God”, waren de eerste woorden van de ervaren spits. “De kracht en de energie die Hij mij heeft gegeven nu u mij even interviewt: dat wil ik graag even kenbaar maken. Daar ben ik Hem heel dankbaar voor.”

“Ik denk dat we uiteindelijk een hele goede wedstrijd hebben gespeeld en dat dat vanaf het begin het geval was”, vervolgde Weghorst. “Het is supermooi dat we het gehaald hebben en dat deze mooie club in Europa speelt.”

ESPN plaatste een klein stukje van het interview met Weghorst op X en dat heeft tot ontzettend veel reacties geleid. Zo genereerde de video binnen anderhalf uur al meer dan 100 reacties en 300 likes.