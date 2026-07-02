Jeroen Stekelenburg en Thierry Boon zijn het in de NOS Voetbalpodcast niet eens geworden over de selecties van het Nederlands elftal in 2014 en 2026. Tijdens de laatste uitzending van de dagelijkse WK-podcast van de NOS raken de twee verslaggevers verzeild in een flinke discussie over de kwaliteiten van beide elftallen en de tactiek die destijds werd gehanteerd.

Aanleiding voor de discussie is de 5-2-3-opstelling waarmee Ronald Koeman Oranje afgelopen maandagnacht het veld instuurde tegen Marokko. Dat plan pakte desastreus uit: het Nederlands elftal had niets te vertellen en werd uiteindelijk pas na strafschoppen uitgeschakeld. Stekelenburg en Boon zijn het erover eens dat de tactiek met vijf verdedigers dramatisch uitpakte.

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Volgens Boon was een systeem met vijf verdedigers in 2014 en 2022 te verdedigen, omdat het Nederlands elftal destijds over een minder sterke selectie beschikte. Over het huidige Oranje denkt hij daar anders over: volgens hem heeft Koeman nu voldoende kwaliteit tot zijn beschikking om aanvallender te spelen.

“Ik heb het gevoel dat het Nederlandse volk – al is het een beetje gevaarlijk om dat te zeggen – toe is aan een aanvallende trainer. We hebben in 2014 en 2022 Louis van Gaal gehad en in 2021 Frank de Boer, die beiden met vijf verdedigers speelden vanwege een gehavende selectie”, begint Boon. Hij wordt echter direct onderbroken door zijn collega: “Dit is wel apart. Wat jij nu eigenlijk doet, is de beslissing van Van Gaal verdedigen en die van Koeman bekritiseren…”

Boon wil zijn betoog graag afmaken: “Toen (2014 en 2022, red.) zag iedere Nederlander dat we niet meer de beste selectie hadden…” Wederom laat Stekelenburg hem niet uitpraten. “Je moet oppassen met ‘iedere Nederlander zag’. Jij praat heel erg vanuit je eigen beleving. Ik vond het voetbal van Nederland toen echt waardeloos”, aldus Stekelenburg.

“Zeker, dat vond ik ook. Maar ik probeer iets te zeggen”, reageert Boon. Stekelenburg onderbreekt hem opnieuw: “Jij verdedigt de een, terwijl je de ander aanvalt. Maar ik zal mijn mond houden.”

WK-selectie Oranje nu sterker dan in 2014 en 2022

Boon vindt dat Nederland in 2014 en 2022 over een mindere selectie beschikte dan nu, in 2026. Daar is Stekelenburg het niet mee eens. Hij wijst onder meer op “een aanval met Robin van Persie en Arjen Robben”. “Die selectie had veel meer mogelijkheden om ver te komen op het toernooi. De verdedigers waren inderdaad niet de sterren van tegenwoordig. De selectie van nú is echt niet beter dan die van 2014.”

Boon vervolgt: “In 2014 zat die selectie gehavend in elkaar, maar toen werd de manier van spelen geaccepteerd omdat er resultaat werd geboekt. Nu heb ik het idee dat er best wel een sterke selectie staat, maar krijg je zo’n wedstrijd als tegen Marokko…”

Stekelenburg reageert fel: “Ik had beloofd dat ik mijn mond zou houden, maar jij praat heel erg vanuit je eigen gevoel. Dat is prima, maar ik ben het niet met je eens.”