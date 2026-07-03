Wilfred Genee pakt twee Vandaag Inside-gasten aan: 'Jullie leveren niet'

Vandaag Inside heeft tijdens het WK soms twee uitzendingen per dag, waardoor de scherpte kan verdwijnen. Presentator Wilfred Genee zag dat donderdagavond gebeuren bij bargasten Bas Nijhuis en Dave Maasland.

De eerste uitzending van Vandaag Inside begon donderdag om 20.00 uur en de tweede pas om 23.00 uur. Na een korte nabeschouwing van de WK-wedstrijd tussen Spanje en Oostenrijk (3-0) schakelde de talkshowtafel over op andere maatschappelijke onderwerpen, zoals robots die helpen in het huishouden, kerncentrales, de coronaverhoren en herstelbetalingen voor het slavernijverleden.

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Genee zag de concentratie afnemen bij scheidsrechter Nijhuis en cyberexpert Maasland, die aan de bar zaten. "Jullie zakten allebei een beetje weg, viel me op", zegt hij na afloop in de rubriek In de Wandelgangen tegen het duo. "Het kan het tijdstip zijn, maar dit kan niet. Jullie worden ervoor betaald, dan wordt verwacht dat je een aandeel levert."

Maasland kon Genee alleen maar gelijk geven. "Dat is een terechte opmerking." De commissaris van Sparta Rotterdam werd ook wat melig in de uitzending. "Ik vind dat Bas zo’n geestig gezicht heeft, daar kan ik om lachen."

Nijhuis reageert: "Het was ook wel laat. Toen werden nog herstelbetalingen besproken. Als ik thuis zou zitten, zou ik dan de tv uitdoen." Genee snapt dat wel, maar vindt toch dat de heren alerter hadden moeten zijn. "Nederland ligt eruit, dus het is voor de mensen thuis best pittig. Dan wil je er een beetje goed uit."

VIDEO - Wilfred Genee tegen Dave Maasland en Bas Nijhuis: 'Dit kan niet, jullie worden hiervoor betaald!'