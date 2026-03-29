Kijkers van Studio Voetbal zijn enthousiast over Imke Courtois, die zondagavond aanschoof aan de talkshowtafel. De Belgische oud-speelster verving Pierre van Hooijdonk geruisloos en beschikt over veel voetbalinhoudelijke kennis, merken kijkers op.

Courtois is al jarenlang voetbalanalist in België en duikt in Nederland eigenlijk alleen op tijdens de hoofdtoernooien. Desondanks was ze zondag, in de aanloop naar het WK, al te gast. Ze vertelde over de 5-2 overwinning van België op de Verenigde Staten, maar had ook een duidelijke visie op de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Noorwegen van vrijdag.

Artikel gaat verder onder video

Ze kreeg van presentator Sjoerd van Ramshorst de vraag of ze heeft genoten van Oranje. Wel eigenlijk, meer dan van België. Oranje heeft veel opties. Ik snap wel dat jullie geloven in jullie kansen", zei ze tegen de andere analisten aan tafel, van wie Rafael van der Vaart inzet op een halvefinaleplek voor Oranje. Courtois sprak van 'heel sterk, compleet voetbal'. “Jullie hebben verschillende opties, in de omschakeling, maar ook gewoon baldragers en ook gevaarlijk met spelhervattingen. Ik denk dat jullie zeker ver kunnen komen. De Noren vond ik ook niet slecht, daar zat tactisch ook wel wat in.”

Later in de uitzending stelde Theo Janssen een 5-3-2-systeem voor bij Oranje. Daar had Courtois haar bedenkingen bij. “Ik denk altijd dat je naar dat systeem kunt terugvallen, al hebben jullie naar mijn idee niet het type ‘zes’ dat echt een breker is. Als je een type hebt dat tussen een defensie kan inzakken, kun je vlot overgaan op zo’n systeem.”

Debuut van Kees Smit

Ook liet ze zich uit over het middenveld van het Nederlands elftal. “Ik vond dat Kees Smit een beetje aan zijn lot werd overgelaten. Dat had ermee te maken dat de Noren tactisch wel iets probeerden neer te zetten. Vooral met Bobb, dat vind ik een geweldige speler. Die kwam vaak van buiten helemaal naar het centrum. Kees Smit stond vaak 1 tegen 1 met Bobb en was met hem bezig. Je voelde dat er op het middenveld soms minder controle was. Dit is internationaal voetbal: meer snelheid en kracht. Het was natuurlijk zijn debuut.”

Tafelgenoot Rafael van der Vaart kon zich vinden in de analyse. “Ik denk dat Pierre zijn positie kwijt is. Niets meer aan toe te voegen”, zei hij lachend. Courtois weidde daarna nog wat verder uit over debutant Smit. “Je ziet wel onmiddellijk dat het een jongen is met veel spelinzicht. Je ziet dat hij zonder de bal ook scant en bezig is met wie er achter hem loopt en waar hij later een bal kan afspelen. Hij maakt met slimme loopacties ook ruimte zodat iemand anders kan worden aangespeeld. Het scannen vind ik wel een van zijn troeven. In de duels vond ik hem minder. De intensiteit van internationaal voetbal is met alle respect iets anders dan de Eredivisie.”

Behalve veel voetbalfans was ook journalist Süleyman Öztürk te spreken over Courtois. “Imke Courtois weet in drie minuten meer en zinnigere dingen te zeggen over Kees Smit en Oranje dan de meeste andere analisten samen”, schreef hij op X.