Bert van Marwijk zou graag zien dat Ronald Koeman tijdens het WK gebruikmaakt van als rechtsbuiten, zo stelt hij in zijn column in De Telegraaf. De voormalig bondscoach denkt dat dit het beste werkt met de opstomende Denzel Dumfries.

Het Nederlands elftal begint zondag aan het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten met een wedstrijd tegen Japan. Tegen de Aziaten zal Koeman waarschijnlijk, net als in de twee oefenwedstrijden van deze maand, met Crysencio Summerville op de rechtervleugel spelen, zo denkt Van Marwijk. De bondscoach die in 2010 de WK-finale haalde met Oranje ziet echter nog een andere optie.

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“Een paar interlands geleden speelde Teun Koopmeiners op de rechtsbuitenpositie en dat ging wonderwel héél goed”, doelt hij op het experiment van Koeman in de oefenwedstrijd tegen Noorwegen (2-1 winst) eind maart. “Koeman kan twintig rechtsbuitens met een actie of snelheid opstellen, die ruimte moeten maken voor Dumfries achter zich en hij kan er duizend keer op trainen, maar in de praktijk lukt het dan toch niet”, gaat Van Marwijk verder. “In die wedstrijd met Koopmeiners ging het hartstikke goed, creëerde Nederland ook nog een extra man op het middenveld en was er ruimte voor de opkomende back.”

De voormalig trainer denkt dat Koeman deze optie met Koopmeiners ‘in zijn achterhoofd’ heeft in de dagen voor het WK. “Hij zal waarschijnlijk met Summerville, die een actie en snelheid heeft, starten tegen Japan. Maar hij zal het daarna per wedstrijd bekijken. En dit is ook toernooivoetbal, hé.”