VAR-momenten bij Oranje lijken eindeloos te duren, maar de werkelijkheid is anders

Wanneer het Nederlands elftal speelt, ervaren Oranje-supporters elke VAR-onderbreking vijf keer langer dan deze werkelijk duurt. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Snickers, uitgevoerd door Sapio Research. Een aanvullende analyse door voetbalanalysebedrijf Opta laat bovendien zien dat Oranje tijdens internationale eindtoernooien opvallend vaak in een video-onderbreking belandt. Uit een analyse van de laatste drie grote toernooien blijkt dat Nederland op de zesde plaats staat van landen met de meeste VAR-vertraging. Daarmee laat Oranje andere traditionele voetballanden als Engeland en Spanje achter zich.

Veel Oranjefans hebben het gevoel dat Nederland bovengemiddeld vaak wordt opgehouden door de VAR, en de cijfers onderbouwen dat. Met een totale vertraging van 214 seconden, ruim drieënhalve minuut, bezet Nederland de zesde plek in de ranking van landen die het langst moeten wachten op een beslissing van de videoscheidsrechter tijdens de laatste drie grote internationale eindtoernooien. Hiermee staat Nederland achter landen als Duitsland (1e) en Portugal (4e), maar boven andere grote voetballanden zoals België (9e), Engeland (16e), en Spanje (20e), volgens de analyse van Opta.

# Land Totale vertraging

seconden Totale vertraging

minuten Gemiddelde vertraging

seconden 1 Duitsland 343 6 42,9 2 Frankrijk 323 5 64,6 3 Iran 285 5 95 4 Portugal 237 4 59,3 5 Denemarken 220 4 55 6 Nederland 214 4 42,8 7 Zweden 199 3 49,8 8 Polen 174 3 43,5 9 België 173 3 43,3 10 Kroatië 171 3 57

Opta-data van de top 10-landen met de meeste VAR-vertraging tijdens de laatste drie grote internationale voetbaltoernooien.

Seconden worden minuten

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Deze cijfers verklaren de groeiende ergernis onder de Oranjefans. Meer dan de helft van de ondervraagden bestempelt voetbal namelijk als de meest frustrerende sport om naar te kijken. Vooral de wachttijden voor VAR-beoordelingen en de oplopende blessuretijd zijn hier de oorzaak van; 55% van de kijkers geeft aan zichtbaar geïrriteerd te raken tijdens het wachten op een eindoordeel.

Het onderzoek toont een opmerkelijk psychologisch effect aan: juist wanneer het om het nationale elftal gaat, lijkt de tijd zich anders te gedragen. Een gemiddelde VAR-check op een eindtoernooi duurt objectief 51 seconden. Een gemiddelde interventie bij Oranje duurt met 42,8 seconden weliswaar korter, toch ervaren de Nederlandse supporters dit als maar liefst 3 minuten en 36,6 seconden. Deze vervijfvoudiging van de wachttijd, die zichtbaar wordt uit een combinatie van de resultaten van het Opta-onderzoek en het consumentenonderzoek, zou een gevolg kunnen zijn van de welbekende Oranjekoorts. Nationale trots en de alles-of-niets-dynamiek van een eindtoernooi veranderen luttele seconden in tergend trage minuten.

Noodplan voor Oranjefans

Juist in deze beladen minuten zoeken supporters naar manieren om met de spanning om te gaan. Om de emoties onder controle te houden, grijpt bijna de helft van de fans naar iets te eten of te drinken tijdens de live-uitzending. Uit onderzoek blijkt dat 55% van de Nederlanders gelooft dat een snack kan helpen om het wachten tijdens dit soort momenten aangenamer te maken.

Snickers erkent dat de spanning tijdens internationale eindtoernooien het hardst op kan lopen en introduceert daarom in mei 2026 de ‘It’s a Sign for Snickers’-campagne. Lotte Monster, Corporate Affairs Manager bij Mars Nederland, licht toe: “Bij Snickers weten we al lang dat je jezelf niet bent als je trek hebt en dat geldt al helemaal wanneer de spanning zijn hoogtepunt bereikt. Op momenten dat de tijd voor je gevoel even stilstaat, ligt irritatie al snel op de loer. Juist wanneer heel Nederland de adem inhoudt, biedt een snack als Snickers de perfecte ondersteuning om de VAR-momenten zorgeloos te doorstaan.”