Live voetbal 1

Groot nieuws: Thomas Partey (Ghana) mag Canada niet in en mist WK-duel

12 juni 2026, 19:14
Thomas Partey Canada
Foto: © Imago/realtimes
2 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Groot nieuws uit Canada: Thomas Partey is de toegang tot het land ontzegd en zal niet kunnen deelnemen aan de eerste wedstrijd van Ghana op het WK. Dat meldt The Athletic vrijdagavond.

Ghana begint op woensdag 17 juni in Toronto aan het WK, maar zal het tegen Panama moeten doen zonder Partey. De middenvelder mag Canada niet in en kan daardoor niet in actie komen tijdens het openingsduel van zijn land. Het nieuws is door de FIFA bevestigd aan The Athletic.

Artikel gaat verder onder video

"FIFA kan bevestigen dat speler Thomas Partey niet van het trainingskamp van het Ghanese team in Boston, Verenigde Staten, naar Canada kan reizen voor hun eerste wedstrijd tegen Panama op woensdag 17 juni, omdat zijn visumaanvraag door de Canadese overheid is afgewezen. Net als bij eerdere FIFA-evenementen bepaalt de gastregering uiteindelijk wie een visum krijgt en het land mag betreden."

Verkrachting

Partey, die momenteel uitkomt voor Villarreal, werd in juli 2025 door de Londense Metropolitan Police aangeklaagd voor vijf gevallen van verkrachting en één geval van seksuele aanranding. Volgens The Athletic is dat vermoedelijk de reden waarom de Ghanees Canada niet binnen mag komen. De Engelse krant verwijst daarbij naar informatie van de Canadese overheid, waarin staat dat personen die een misdrijf hebben gepleegd of daarvoor zijn veroordeeld mogelijk de toegang tot het land kan worden geweigerd. Partey is overigens niet veroordeeld. De middenvelder is aangeklaagd en wacht nog op zijn proces.

Na de wedstrijd tegen Panama speelt Ghana op 23 juni tegen Engeland in het Gillette Stadium in Boston. De ploeg sluit Groep L vervolgens op 27 juni af met een wedstrijd tegen Kroatië in het Lincoln Financial Field in Philadelphia.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
MEX-ZAF

Teruglezen | Zo won Mexico de openingswedstrijd van het WK 2026

  • Gisteren, 22:15
  • Gisteren, 22:15
  • 1
Guus Til, Mark Flekken, Noa Lang, Kees Smit, Luciano Valente en Quinten Timber bij Oranje

Razendsnel duidelijkheid over schorsing Guus Til

  • ma 8 juni, 23:46
  • 8 jun. 23:46
  • 3
Jürgen Locadia bij Curaçao

Jürgen Locadia en Curaçao krijgen eindelijk duidelijkheid over schorsing

  • za 6 juni, 09:17
  • 6 jun. 09:17
  • 1
4 2 reacties
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
0 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
0 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Ghana - Panama

01:00
Wordt gespeeld op 18 jun. 2026
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Thomas Partey

Thomas Partey
Villarreal
Team: Villarreal
Leeftijd: 32 jaar (13 jun. 1993)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Villarreal
25
0
2024/2025
Arsenal
35
4
2023/2024
Arsenal
14
0
2022/2023
Arsenal
33
3

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep B
GS
DS
PT
1
Canada
0
0
0
2
Bosnië-Herzeg.
0
0
0
3
Qatar
0
0
0
4
Zwitserland
0
0
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws