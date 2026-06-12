Groot nieuws: Thomas Partey (Ghana) mag Canada niet in en mist WK-duel

Groot nieuws uit Canada: is de toegang tot het land ontzegd en zal niet kunnen deelnemen aan de eerste wedstrijd van Ghana op het WK. Dat meldt The Athletic vrijdagavond.

Ghana begint op woensdag 17 juni in Toronto aan het WK, maar zal het tegen Panama moeten doen zonder Partey. De middenvelder mag Canada niet in en kan daardoor niet in actie komen tijdens het openingsduel van zijn land. Het nieuws is door de FIFA bevestigd aan The Athletic.

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"FIFA kan bevestigen dat speler Thomas Partey niet van het trainingskamp van het Ghanese team in Boston, Verenigde Staten, naar Canada kan reizen voor hun eerste wedstrijd tegen Panama op woensdag 17 juni, omdat zijn visumaanvraag door de Canadese overheid is afgewezen. Net als bij eerdere FIFA-evenementen bepaalt de gastregering uiteindelijk wie een visum krijgt en het land mag betreden."

Verkrachting

Partey, die momenteel uitkomt voor Villarreal, werd in juli 2025 door de Londense Metropolitan Police aangeklaagd voor vijf gevallen van verkrachting en één geval van seksuele aanranding. Volgens The Athletic is dat vermoedelijk de reden waarom de Ghanees Canada niet binnen mag komen. De Engelse krant verwijst daarbij naar informatie van de Canadese overheid, waarin staat dat personen die een misdrijf hebben gepleegd of daarvoor zijn veroordeeld mogelijk de toegang tot het land kan worden geweigerd. Partey is overigens niet veroordeeld. De middenvelder is aangeklaagd en wacht nog op zijn proces.

Na de wedstrijd tegen Panama speelt Ghana op 23 juni tegen Engeland in het Gillette Stadium in Boston. De ploeg sluit Groep L vervolgens op 27 juni af met een wedstrijd tegen Kroatië in het Lincoln Financial Field in Philadelphia.