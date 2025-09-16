Villarreal-speler moet daags na Spurs-uit voorkomen in Londense rechtbank

staat voor een veelbewogen terugkeer in Londen. Dinsdagavond neemt de oud-speler van Arsenal het met zijn nieuwe club Villarreal in de eerste speelronde van de Champions League op tegen Tottenham Hotspur. Een dag later moet de Ghanese middenvelder zich melden in de rechtbank in Londen op verdenking van zeer ernstige feiten.

Arsenal nam de inmiddels 32-jarige Partey in de zomer van 2020 voor een bedrag van vijftig miljoen euro over van Atlético Madrid. Vijf seizoenen en 167 officiële wedstrijden later kwam afgelopen zomer een einde aan zijn Engelse avontuur. Villarreal haalde Partey transfervrij terug naar Spanje, met zijn nieuwe club verloor hij afgelopen zaterdag nog met 2-0 van zijn oude liefde Atléti. Vanavond (dinsdag) speelt de middenvelder uitgerekend tegen Arsenals aartsrivaal Tottenham zijn eerste Champions League-wedstrijd voor Villarreal.

Daags na de krachtmeting wacht Partey een confrontatie van een hele andere orde, zo meldt The Guardian. De middenvelder wordt woensdagochtend namelijk verwacht in de rechtbank. Drie verschillende vrouwen beschuldigen Partey van ernstig seksueel geweld. De middenvelder wordt verdacht van vijf gevallen van verkrachting en één geval van aanranding. De feiten zouden zich in 2021 en 2022 hebben afgespeeld. Partey houdt zelf vol onschuldig te zijn.

Villarreal-trainer Marcelino wil voorafgaand aan het duel met Tottenham niet inhoudelijk ingaan op de beschuldigingen jegens Partey. "We praten meer over Thomas dan over de wedstrijd", antwoordt de trainer op vragen van Engelse journalisten. "Dingen worden geïnterpreteerd, we praten over een speler die volkomen onschuldig zou kunnen zijn", vervolgt de trainer, die volledig op Partey zegt te rekenen. "Ik ben ervan overtuigd dat hij mentaal en fysiek klaar is om te spelen", aldus Marcelino.