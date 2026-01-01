De op nieuwjaarsdag bij Chelsea vertrokken trainer Enzo Maresca heeft de afgelopen maanden tot drie keer toe contact gehad met Manchester City, waar hij in beeld zou zijn als mogelijke toekomstige opvolger van Pep Guardiola. Dat wordt althans onthuld door de doorgaans uitstekend ingevoerde David Ornstein van The Athletic.

De 45-jarige Maresca is geen onbekende in Manchester. In het seizoen 2022/23 fungeerde hij als assistent van Guardiola bij de hoofdmacht van The Citizens, nadat hij in het seizoen 2020/21 al trainer van de Onder-23 van Manchester City was geweest. In het seizoen 2023/24 stond hij bij Leicester City voor het eerst als hoofdtrainer op eigen benen. Met die club bewerkstelligde hij promotie naar de Premier League. In de zomer na de promotie vertrok hij echter naar Chelsea. Daarmee won hij in zijn debuutseizoen de Conference League én de Wereldbeker voor clubs. Zijn tweede seizoen verliep echter minder voorspoedig, wat op nieuwjaarsdag tot zijn vertrek leidde.

Ornstein schrijft op basis van bronnen dichtbij het vuur dat Maresca het bestuur van Chelsea de afgelopen maanden drie keer heeft geïnformeerd dat hij met 'mensen betrokken bij Manchester City' heeft gesproken over zijn beschikbaarheid bij een mogelijke trainersvacature in het Etihad Stadium. Daartoe was de Italiaan contractueel verplicht, aldus de journalist. Guardiola ligt bij Manchester City nog vast tot medio 2027. Over zijn toekomst als (club)trainer wordt al langer gespeculeerd.

Wild gerucht: 'Mourinho staat open voor terugkeer bij 'ware liefde' Chelsea'

Het doorgaans goed geïnformeerde X-account @indykaila, dat als een van de eersten berichtte over het vertrek van Maresca bij Chelsea, komt met een opmerkelijk bericht over zijn opvolging. Benfica-trainer José Mourinho zou namelijk openstaan voor een derde dienstverband op Stamford Bridge: "Mourinho wil terugkeren en is er klaar voor om de stap te maken, als hij gevraagd wordt. Hij ziet Chelsea als zijn ware liefde", aldus het account. Het is nog wel de vraag of het daadwerkelijk van een hereniging komt: Chelsea zou op zoek zijn naar een 'moderne trainer'. Zo wordt de club gelinkt aan Liam Rosenior, die indruk maakt als coach van Chelsea's Franse partnerclub RC Strasbourg.