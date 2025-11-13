heeft het trainingskamp van het Nederlands elftal verlaten, meldt de KNVB donderdagochtend. De linksback is ziek en reist daarom niet mee met Oranje naar Warschau voor het WK-kwalificatieduel met Polen.

Hartman maakte vorige maand tegen Malta (0-4) zijn rentree in het Nederlands elftal, nadat hij voor die tijd ontbrak vanwege onder meer een zware knieblessure. Daarnaast speelde hij na zijn herstel niet altijd bij Feyenoord, waardoor hij ook niet opgeroepen werd. Afgelopen zomer maakte Hartman de transfer naar Burnley, waar hij zich heeft ontpopt tot een vaste waarde. Daarmee speelde hij zich ook in de kijker van bondscoach Ronald Koeman.

Artikel gaat verder onder video

Ook voor deze interlandperiode was Hartman weer opgeroepen door de keuzeheer, maar tot speelminuten zal het niet komen. De 23-jarige linkervleugelverdediger is ziek geworden en heeft het trainingskamp in Zeist verlaten. Koeman heeft besloten om geen vervanger op te roepen. Daardoor bestaat de selectie na het eerder afvallen van Ajacied Wout Weghorst en het toevoegen van Emmanuel Emegha van RC Strasbourg uit 24 spelers.

Oranje kan zich deze interlandperiode definitief plaatsen voor het WK. De voorsprong op nummer twee Polen bedraagt twee duels voor het einde drie punten, terwijl Nederland een veel beter doelsaldo heeft. Bij een zege in Warschau is de ploeg van Koeman dan ook zeker van deelname aan de eindronde. Ook bij een gelijkspel kan het bijna niet meer misgaan voor Oranje. Weet Polen te winnen, moet Nederland maandag in Amsterdam winnen van Litouwen om zeker te zijn van het WK.