Feyenoorder Quilindschy Hartman reageert live op televisie lachend op uitschakeling Ajax

Feyenoord-verdediger heeft live op televisie breed lachend gereageerd op de uitschakeling van Ajax donderdag in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker door de amateurs van USV Hercules (3-2).

Hartman is donderdagavond samen met profdarter Vincent van der Voort te gast in de studio van Viaplay om het WK darts te analyseren. Presentator Bart Nolles benoemt live in de uitzending de beschamende uitschakeling van Ajax. “Helemaal doodziek ben ik ervan”, reageert Van der Voort, een fervent supporter van Ajax.

Artikel gaat verder onder video

Hartman haakt lachend in: “We zaten samen te kijken. Nee, dat was niet best inderdaad.” Nolles vraagt zich af of ‘een Feyenoorder het fijn vindt dat Ajax eruit ligt’. “Ik had eigenlijk graag tegen ze gespeeld, want dat zijn de leukste wedstrijden. Ja, kijk: ik zit er niet mee, maar ik had zeker leuk gevonden om nog tegen Ajax te spelen”, reageert Hartman.