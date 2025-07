Feyenoord neemt per direct afscheid van doelman eerste elftal

Feyenoord heeft per direct (tijdelijk) afscheid genomen van , zo maken de Rotterdammers bekend via de officiële kanalen. De Bulgaarse sluitpost wordt tot het einde van het seizoen verhuurd aan Real Racing Santander, dat uitkomt op het tweede Spaanse niveau.

Feyenoord nam Andreev in de zomer van vorig jaar over van Levski Sofia, waar een bedrag van 1,2 miljoen euro mee was gemoeid. De Bulgaar begon het seizoen als derde doelman achter Timon Wellenreuther en Justin Bijlow, terwijl in de winter ook Liam Bossin aan het keepersgilde werd toegevoegd. In de laatste wedstrijd van het seizoen mocht Andreev alsnog zijn debuut maken voor de Rotterdammers, toen met 2-0 werd verloren bij sc Heerenveen.

Doordat Bijlow, Wellenreuther en Bossin allen nog steeds bij Feyenoord spelen, was er weinig perspectief op speeltijd voor de talentvolle Andreev. De Rotterdammers hebben daarop besloten hem komend seizoen elders te stallen. De Bulgaars jeugdinternational gaat nu minuten maken bij Racing Santander.

Racing Santander komt uit in de Segunda División, het tweede niveau van Spanje. Daar was de club afgelopen seizoen een van de hoogvliegers. Uiteindelijk werd de vijfde plaats bereikt, waarmee de Spanjaarden tekort kwamen voor promotie.