'Beste Premier League-aankoop' zet markt in beweging voor Lamare Bogarde

staat voor een lucratieve overstap binnen de Engelse topcompetitie. De verdedigende middenvelder van Aston Villa kan rekenen op nadrukkelijke interesse van zowel Brighton & Hove Albion als Sunderland, die bereid zijn een forse transfersom voor hem neer te leggen. Volgens Engelse bronnen hangt er een prijskaartje van om en nabij de 25 miljoen euro om de nek van de jeugdinternational.

Met de club uit Birmingham won Bogarde afgelopen seizoen de Europa League en werd een plek in de top vier van de Premier League veiliggesteld. Hoewel PSV in de Nederlander een ideale en directe versterking zag voor het middenveld, kwamen de Eindhovenaren er al snel achter dat zij zich op de verkeerde markt begaven. De clubs uit Engeland hadden zich op dat moment al gemeld bij Aston Villa.

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Brighton wil voorsorteren op een mogelijk vertrek van Carlos Baleba en heeft van Bogarde de absolute topprioriteit gemaakt. De club zou momenteel een fors bod aan het voorbereiden zijn. De speler zelf staat open voor de transfer, weet Voetbal International te melden. Dit komt mede omdat de club bekendstaat om de doorontwikkeling van talenten. Bovendien treft der daar met landgenoten Bart Verbruggen en Mats Wieffer een Nederlandse enclave. Ook de Nederlands sprekende Turkse international Ferdi Kadioglu staat er nog onder contract.

Lange tijd leek een overstap naar Brighton een uitgemaakte zaak, maar de interesse van Sunderland heeft de strijd volledig opengebroken. De club van manager Régis Le Bris anticipeert op het naderende vertrek van Granit Xhaka. De Zwitserse middenvelder heeft volgens Florian Plettenberg een mondeling akkoord bereikt met Chelsea, waar trainer Xabi Alonso intern nadrukkelijk aandringt op en reünie. De Londenaren zijn inmiddels in contact met Sunderland over de transfersom, die naar verwachting in de buurt ligt van het bedrag dat destijds voor Xhaka werd betaald. De routinier werd afgelopen seizoen door The Athletic nog uitgeroepen tot beste Premier League-aankoop van het seizoen

Door deze naderende transfer is Bogarde nu ook in het noorden van Engeland gebombardeerd tot toptarget. Bij Sunderland zou de controleur landgenoten Brian Brobbey en Robin Roefs tegenkomen. De interesse in de middenvelder is goed te verklaren door zijn tactische flexibiliteit. In Birmingham werd de jeugdinternational niet alleen als middenvelder of rechtsback gebruikt, maar zakte hij in balbezit regelmatig uit naar de laatste linie om een driemansdefensie te vormen. Dit tactische foefje maakt hem zeer gewild bij ploegen die met opkomende wingbacks spelen.