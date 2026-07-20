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Ajax heeft beet en haalt na Marcos Leonardo nog een spits

20 juli 2026, 11:08
Ajax-directeur Jordi Cruijff
Foto: © Imago/Realtimes
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Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Ajax heeft Diego Pugno op huurbasis overgenomen van Juventus, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De Amsterdammers hebben hier een optie tot koop bij bedongen. Pugno zal aansluiten bij Jong Ajax.

Een week geleden kwam naar buiten dat Ajax een akkoord had bereikt met Juventus over de komst van Pugno. Inmiddels is zijn transfer naar Amsterdam definitief afgerond. Ajax huurt de twintigjarige spits voor een seizoen van de Italiaanse grootmacht en heeft de optie om hem volgend seizoen definitief in te lijven.

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Pugno speelde zijn wedstrijden voor Juve Next Gen, het beloftenelftal van de club uit Turijn. Daar was hij goed voor twee doelpunten in negen wedstrijden. Ook kwam hij één keer als invaller binnen de lijnen voor de hoofdmacht van Juventus.

Bij Ajax zal Pugno in eerste instantie in Jong Ajax gaan spelen. De aanvaller sluit per direct aan bij de selectie van Carlos García.

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D. Pugno

D. Pugno
Juventus Next Gen
Team: Juventus NG
Leeftijd: 20 jaar (7 jul. 2006)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Juventus
1
0
2024/2025
Juventus
29
11
2023/2024
Juventus NG
0
0
2023/2024
Juventus
27
5

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
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ADO
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0
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AZ
0
0
0
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Ajax
0
0
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Cambuur
0
0
0
5
Excelsior
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