Mogelijke tegenstanders Ajax en FC Twente in Europese voorrondes bekend

De UEFA heeft maandagochtend de voorlotingen voor de derde voorrondes van de Europa League en Conference League verricht. FC Twente en Ajax hebben nu dus meer duidelijkheid over wie zij kunnen treffen in de volgende ronde richting Europees voetbal. Maandagmiddag zal de volledige loting worden verricht.

Deze week beginnen Ajax en FC Twente aan hun Europese avontuur. De Tukkers nemen het in de tweede voorronde van de Europa League op tegen Ferencváros, terwijl Ajax in de tweede voorronde van de Conference League gaat spelen tegen Vojvodina. Donderdag 23 juli worden de heenwedstrijden gespeeld, met de return een week later op donderdag 30 juli.

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Maandag zal de loting voor de derde voorrondes van de toernooien echter al plaatsvinden. Om 13.00 uur wordt er geloot voor de Europa League, terwijl om 14.00 uur de loting voor de Conference League plaatsvindt. Ajax zal alleen naar de laatste loting hoeven kijken, terwijl voor Twente beide lotingen relevant zijn. De ploeg uit Enschede weet al dat het bij een zege op Ferencváros een geplaatste status heeft in de derde voorronde van de Europa League, waarmee enkele grote tegenstanders worden ontlopen. In totaal heeft Twente nog drie mogelijke opties over:

Winnaar FC Sheriff Tiraspol - Maccabi Tel-Aviv

Verliezer Sturm Graz - Heart of Midlothian

Verliezer Fenerbahçe - Górnik Zabrze

Weet FC Twente niet te winnen van Ferencváros, zal het afdalen naar de derde voorronde van de Conference League. Daar hebben de Tukkers na de voorloting nog vijf mogelijkheden:

Winnaar NK Varazdin - FK Jablonec

Winnaar Bohemian FC - FC Ballkani

Winnaar IFK Göteborg - FCI Levadia Tallinn

Winnaar Motherwell FC - Havnar Bóltfelag

Winnaar FC DAC 1904 - FK Velez Mostar

Om 14.00 uur gaat ook Ajax de koker in voor de derde voorronde van de Conference League. De Amsterdammers zullen moeten afrekenen met Vojvodina in de tweede voorronde om hieraan deel te nemen. Bij de loting heeft de ploeg van Míchel in ieder geval een geplaatste status, waardoor er na de voorloting nog vier opties over zijn: