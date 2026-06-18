Nederlanders misgunnen dit land de wereldtitel met afstand het meest

Ruim drieënhalf jaar na de beladen kwartfinale op het WK van 2022 blijkt de ergernis richting Argentinië in Nederland nog altijd springlevend. Uit onderzoek van XXL Nutrition blijkt dat meer dan een derde van de Nederlanders hoopt dat de regerend wereldkampioen géén wereldkampioen wordt op het WK van 2026.

Argentinië won in de nacht van dinsdag op woensdag zijn eerste wedstrijd van het toernooi, maar dat verandert weinig aan de gevoelens van veel Nederlandse voetbalfans. Van de ondervraagden gaf 37,4 procent aan dat het land van Lionel Messi absoluut niet met de wereldbeker naar huis mag gaan. Daarmee is Argentinië met ruime afstand het minst geliefde land van het toernooi.

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Opvallend genoeg is de afkeer richting de Zuid-Amerikanen bijna twee keer zo groot als die richting Duitsland. De traditionele rivaal volgt op flinke afstand met 21,4 procent. Ook Frankrijk (14,4 procent) en België (12,8 procent) worden aanzienlijk minder vaak genoemd.

Tegelijkertijd zien veel Nederlanders juist Frankrijk als de grootste kanshebber voor de wereldtitel. Volgens 38,1 procent van de respondenten gaat de wereldbeker naar de Fransen. Spanje volgt met 35,6 procent, terwijl Nederland zelf door 32,6 procent als toekomstige wereldkampioen wordt aangewezen. Portugal staat met 13,3 procent al op ruime afstand van die top drie.

WK 2022 nog altijd niet vergeten

De resultaten lijken erop te wijzen dat de gebeurtenissen tijdens het WK in Qatar nog altijd doorwerken. Argentinië schakelde Nederland destijds uit na strafschoppen, in een wedstrijd die werd gekenmerkt door de nodige opstootjes en spanningen voor, tijdens en na afloop.

Dat die nederlaag nog altijd zwaarder weegt dan recentere teleurstellingen, blijkt uit de cijfers. Engeland, dat Nederland uitschakelde op het EK van 2024, staat met 9,1 procent pas op de zevende plaats van landen die men liever geen wereldkampioen ziet worden.

De gevoelens richting Argentinië verschillen bovendien sterk tussen mannen en vrouwen. Onder mannen geeft 42,7 procent aan de wereldtitel niet aan Argentinië te gunnen. Bij vrouwen ligt dat percentage aanzienlijk lager, op 24,5 procent.

Opvallende rol voor Italië in onderzoek

In het onderzoek verwerkte XXL Nutrition ook een strikvraag. Respondenten konden namelijk Italië aanvinken als mogelijke wereldkampioen of als land dat absoluut geen wereldkampioen mocht worden, terwijl de Italianen zich niet eens voor het WK hadden geplaatst.

Toch trapte 12,1 procent van de deelnemers daarin. Bij de vraag wie wereldkampioen wordt koos 2,8 procent voor Italië. Opvallend genoeg gebeurde dat relatief vaker bij vrouwen (5,8 procent) dan bij mannen (1,5 procent).

Bij de vraag welk land vooral géén wereldkampioen mocht worden, lag het percentage nog hoger. Daar koos 9,3 procent alsnog voor Italië. Dit keer waren het juist mannen (10,2 procent) die vaker in de val trapten dan vrouwen (7,1 procent).

Het onderzoek werd uitgevoerd onder 702 respondenten. Daarbij mochten deelnemers maximaal twee landen aanwijzen bij zowel de vraag wie wereldkampioen wordt als bij de vraag welk land vooral niet met de wereldtitel aan de haal mag gaan.