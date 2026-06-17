Meerdere spelers van het Nederlands elftal belijden ook tijdens het WK hun religie. Vorige week liet Cody Gakpo weten dat hij soms Bijbelstudie doet met andere voetballers. Johan Derksen heeft er minder mee, zo blijkt dinsdagavond in Vandaag Inside.

Gakpo liet aan De Telegraaf weten dat hij de Bijbel heeft meegenomen naar de Verenigde Staten. “Ik ga zeker ook weer Bijbelstudie doen. Dat doe ik vaak alleen, maar soms ook met anderen. We hebben best wel veel gelovige jongens in het team. We praten soms wel samen over het geloof. Het is voor mij heel belangrijk”, zei Gakpo.

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Ook voor Crysencio Summerville is het geloof belangrijk. “Vóór elke wedstrijd hier bidden we met een groep”, liet hij weten. “Cody is onze pastoor die de prayers meestal doet. Dan zitten we met elkaar, en bidden we tot God. Dan spreken we uit wat we wensen en willen. Dat is mooi om te zien, dat God ons bij elkaar brengt. Er is niets beters, denk ik.”

Derksen reageert cynisch op de uitspraken van Summerville. “De FC Biblebelt”, typeert hij de ploeg. “Het is vrijheid van godsdienst. En iedereen moet denken wat hij wil. Maar het is wel vreemd als zo'n klein groepje zich afzondert om te bidden. Het is wel vreemd.”

Wilfred Genee denkt er anders over. “Wat maakt het uit? Als zij daar nou steun uit kunnen halen... Mensen hebben in deze tijden ook vastigheid nodig.”