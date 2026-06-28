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President Zuid-Korea fakkelt bondscoach compleet af na WK-uitschakeling

28 juni 2026, 14:39
Zuid-Korea viert een treffer tegen Tsjechië
Foto: © Imago
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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De Zuid-Koreaanse president Lee Jae Myung heeft op X hard uitgehaald naar bondscoach Myung-bo Hong na de uitschakeling op het WK. De Aziaten eindigden derde in Groep A, maar eindigden tiende op de ranglijst met alle nummers drie.

Zuid-Korea verloor in de nacht van woensdag op donderdag met 1-0 van Zuid-Afrika en eindigde daardoor met drie punten op plek drie in Groep A. Omdat van de twaalf nummers drie alleen de acht beste doorgaan, moest de ploeg van Hong afwachten. Doordat DR Congo won van Oezbekistan (3-1) en Algerije gelijkspeelde tegen Oostenrijk (3-3), eindigde Zuid-Korea tiende op de lijst met nummers drie en is uitschakeling dus een feit.

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Op social media besluit president Myung hard uit te halen naar de bondscoach. “Wanneer loyaliteit en politiek belangrijker worden gevonden dan competentie en incompetente mensen worden benoemd in leidinggevende posities, is de uitkomst vrijwel onvermijdelijk”, foetert het staatshoofd van Zuid-Korea. De bondscoach koos er in het beslissende duel met Zuid-Afrika onder meer voor om Heung-min Son de eerste helft op de bank te houden.

“Ik bied mijn oprechte excuses aan het volk aan voor de diepe teleurstelling die deze onacceptabele uitschakeling heeft veroorzaakt”, gaat Myung verder. “We zullen snel actie ondernemen om het bondsbestuur te hervormen, zodat zoiets nooit meer gebeurt”, belooft hij.

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Myung-Bo Hong

Myung-Bo Hong
Functie: Coach
Leeftijd: 57 jaar (12 feb. 1969)

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep A
GS
DS
PT
1
Mexico
3
6
9
2
Zuid-Afrika
3
-1
4
3
Zuid-Korea
3
-1
3
4
Tsjechië
3
-4
1

Complete Stand

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