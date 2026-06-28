Het Nederlands elftal staat er na de groepsfase goed op bij de internationale pers. The Guardian en The Athletic scharen Oranje bij de vijf beste landen op het toernooi, terwijl ook The Independent onder de indruk is van de ploeg van Ronald Koeman.

De groepsfase van het WK is inmiddels voorbij, dus hebben verschillende internationale media de tijd genomen om alle deelnemers te ranken op basis van de prestaties tot dusver. Oranje wist met twee zeges, tegen Zweden (5-1) en Tunesië (3-1), en een gelijkspel tegen Japan (2-2) de eerste plaats in Groep F te veroveren. Daarmee maakte de ploeg van Koeman indruk.

Artikel gaat verder onder video

Volgens The Guardian moet Oranje alleen Frankrijk, Argentinië en Spanje voor zich dulden. “Brian Brobbey in het elftal brengen als echte nummer 9 heeft de ploeg van Ronald Koeman flink verbeterd. De spits is dominant aanwezig in het laatste deel van het veld”, schrijft de krant, die Oranje voor het WK nog op plek 13 had gezet. “Hij heeft drie doelpunten in twee basisplaatsen en maakte het de centrale verdedigers heel lastig. Zweden en Tunesië kregen ervan langs en Oranje ziet er steeds intimiderender uit.” De Britse krant plaatst de volgende tegenstander van Nederland, Marokko, op de negende plaats in de ranking.

Ook The Athletic is onder de indruk van Oranje en heeft een vijfde plaats over voor de ploeg van Koeman. Naast Frankrijk, Argentinië en Spanje schat de website ook Brazilië sterker in dan Nederland. “Tien goals in drie wedstrijden met overtuigende overwinningen op Zweden en Tunesië en een gelijkspel tegen Japan. Nederland liet de groepsfase er comfortabel uitzien met drie goals van Brobbey en twee van Gakpo en Summerville”, klinkt het. De website waarschuwt wel voor een uitdaging in de zestiende finale in de vorm van Marokko, dat op de achtste plaats wordt gezet. “We zullen snel zien of Nederland, en het coachen van Koeman, zich staande houdt.”

The Independent denkt ook dat Nederland favoriet is tegen Marokko en rangschikt de tegenstanders in de zestiende finale respectievelijk op plek zeven en acht. “Brian Brobbey lijkt het antwoord op Koemans puzzel in de punt van de aanval. De spits van Sunderland wist drie keer te scoren in de laatste twee groepsduels en leidde zijn land naar de top van Groep F. In de knock-outfase is het beste land zonder wereldtitel misschien wel meer dan een ‘dark horse’.”