Het Nederlands elftal moet tegen Marokko beter voor de dag komen dan in de laatste groepswedstrijd tegen Tunesië (3-1 winst), zo beaamt Ronald Koeman. De bondscoach zag zijn ploeg niet volle bak gaan in het duel met de Noord-Afrikanen.

Oranje boekte in de nacht van donderdag op vrijdag een 3-1 zege op het al uitgeschakelde Tunesië en verzekerde zich daarmee van de eerste plaats in Groep F. In de volgende ronde treft de ploeg van Koeman Marokko. Die wedstrijd wordt in de nacht van maandag op dinsdag gespeeld om 03.00 uur.

Artikel gaat verder onder video

In aanloop naar dat duel ziet Koeman de nodige verbeterpunten bij zijn ploeg. “Verslapping bij een 2-0 voorsprong is menselijk”, wordt de bondscoach geciteerd door De Telegraaf. “Toch zie je momenten waarvan ik denk: dit kan en mag niet. Dan wordt niet 100% druk gezet of niet snel genoeg omgeschakeld.”

Ook over het verdedigen van standaardsituaties is Koeman nog niet tevreden. Net als Japan wist ook Tunesië uit een hoekschop te scoren. “Bij de tegengoal uit de corner staan één of twee spelers niet goed en wordt er niet geblokt”, aldus de bondscoach, die ook positief is. “Aan de andere kant scoren we er ook uit. Het is de makkelijkste manier om een doelpunt te maken, maar je moet zo’n standaardsituatie ook goed verdedigen. We bespreken het, zonder dat ik me daarover grote zorgen maakt. Zolang je maar één goal meer maakt. Op die manier kun je het ook bekijken. We hebben vier tegentreffers geïncasseerd, maar ook tien doelpunten gemaakt.”

Tegen Marokko moet Oranje wel beter voor de dag komen. “Het baltempo tegen Marokko moet omhoog om zo tot meer kansen en spelers tussen de linies te krijgen. Bij balverlies moeten we compacter staan, sneller reageren: samen naar voren, of samen terug. Gebeurt dat niet, dan kan je zomaar uit het WK liggen”, stelt Koeman. “Maar het besef zal er zijn dat het beter moet tegen Marokko, willen we echt verder komen. Ik geef het aan en uiteindelijk moet dat goedkomen.”