Max Verstappen heeft in gesprek met Viaplay vooruitgeblikt op de zestiende finale van het WK tussen Nederland en Marokko. De Formule 1-coureur, die zelf ook groot voetbalfan is, laat zich vooral uit over de nachtelijke aftraptijd.

Oranje wist in de nacht van donderdag op vrijdag zijn laatste groepsduel te winnen van Tunesië (3-1). Doordat Japan tegelijkertijd gelijkspeelde tegen Zweden (1-1) eindigde de ploeg van Ronald Koeman bovenaan in Groep F. In de zestiende finale neemt Nederland het op tegen Marokko. Die wedstrijd wordt in de nacht van maandag op dinsdag om 03.00 uur (Nederlandse tijd) gespeeld. Voetbalfans zullen dus hun nachtrust moeten opofferen om de eerste knock-outwedstrijd te bekijken.

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In gesprek met Viaplay wordt Verstappen gevraagd hoe hij Nederland - Marokko zou kijken. “Ik zou doorhalen”, zo maakt de viervoudig Formule 1-kampioen duidelijk. “Ik zou naar de kroeg gaan, flink doortrekken en dan naar huis. Daar even wat water drinken, zodat je een beetje fris voor de tv zit.”

Vervolgens krijgt Verstappen de vraag waarom hij de wedstrijd niet in de kroeg zou kijken. “Het is beter thuis. In de kroeg mis je toch veel dingen. Dus naar huis, nuchter worden, water drinken. Dan die wedstrijd kijken en dan lekker naar bed”, aldus de Formule 1-coureur. Of hij zijn eigen advies zelf ook gaat opvolgen, laat hij in het midden.