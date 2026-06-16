Crysencio Summerville kan op serieuze belangstelling van Manchester United rekenen, zo weet The Athletic. De vleugelspeler, die nog een contract tot medio 2029 heeft bij West Ham United, was zondag trefzeker voor Oranje op het WK tegen Japan (2-2). De Engelse degradant verlangt wel een forse transfersom.
Summerville beleefde op persoonlijk vlak een goed seizoen in de Premier League. De 24-jarige buitenspeler kwam in 34 officiële wedstrijden voor West Ham tot zeven treffers en vijf assists. Hoewel hij degradatie niet kon voorkomen, leverde het hem wel een oproep voor het WK op van Ronald Koeman. In de oefenwedstrijden voorafgaand aan het toernooi begon hij tweemaal in de basis, terwijl Summerville ook tegen Japan vanaf de aftrap mocht beginnen. In die wedstrijd zorgde hij op fraaie wijze voor de 2-1.
Volgens The Athletic is de kans groot dat Summerville volgend seizoen niet meer bij West Ham United speelt. De Londenaren eindigden als achttiende in de Premier League en degradeerden zodoende naar de Championship. Een transfer lijkt daardoor in het verschiet te liggen.
Manchester United houdt zijn verrichtingen nu nadrukkelijk in de gaten, maar zal wel een forse transfersom op tafel moeten leggen om hem naar Old Trafford te halen. The Hammers verlangen namelijk een transfersom van vijftig miljoen pond (57,8 miljoen euro) voor de Nederlander.
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Kan je nagaan dat Summerville pas op het laatste moment serieus in beeld kwam voor Oranje. Dan vraag ik me toch af waar al die scouts van het Nederlands elftal mee bezig zijn. Het lijkt me juist hun taak om vroegtijdig te herkennen welke spelers het potentieel hebben om Oranje sterker te maken. Zo’n speler had je veel eerder kunnen laten aansluiten, kunnen laten wennen aan het niveau en onderdeel kunnen maken van een vaste kern. Dan bouw je niet alleen aan individuele kwaliteit, maar ook aan een echt team.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Kan je nagaan dat Summerville pas op het laatste moment serieus in beeld kwam voor Oranje. Dan vraag ik me toch af waar al die scouts van het Nederlands elftal mee bezig zijn. Het lijkt me juist hun taak om vroegtijdig te herkennen welke spelers het potentieel hebben om Oranje sterker te maken. Zo’n speler had je veel eerder kunnen laten aansluiten, kunnen laten wennen aan het niveau en onderdeel kunnen maken van een vaste kern. Dan bouw je niet alleen aan individuele kwaliteit, maar ook aan een echt team.