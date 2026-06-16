kan op serieuze belangstelling van Manchester United rekenen, zo weet The Athletic. De vleugelspeler, die nog een contract tot medio 2029 heeft bij West Ham United, was zondag trefzeker voor Oranje op het WK tegen Japan (2-2). De Engelse degradant verlangt wel een forse transfersom.

Summerville beleefde op persoonlijk vlak een goed seizoen in de Premier League. De 24-jarige buitenspeler kwam in 34 officiële wedstrijden voor West Ham tot zeven treffers en vijf assists. Hoewel hij degradatie niet kon voorkomen, leverde het hem wel een oproep voor het WK op van Ronald Koeman. In de oefenwedstrijden voorafgaand aan het toernooi begon hij tweemaal in de basis, terwijl Summerville ook tegen Japan vanaf de aftrap mocht beginnen. In die wedstrijd zorgde hij op fraaie wijze voor de 2-1.

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Volgens The Athletic is de kans groot dat Summerville volgend seizoen niet meer bij West Ham United speelt. De Londenaren eindigden als achttiende in de Premier League en degradeerden zodoende naar de Championship. Een transfer lijkt daardoor in het verschiet te liggen.

Manchester United houdt zijn verrichtingen nu nadrukkelijk in de gaten, maar zal wel een forse transfersom op tafel moeten leggen om hem naar Old Trafford te halen. The Hammers verlangen namelijk een transfersom van vijftig miljoen pond (57,8 miljoen euro) voor de Nederlander.