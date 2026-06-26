Van Hanegem ziet één speler die Oranje tegen Marokko móét helpen: 'Zijn snelheid werd gisteren gemist'

Willem van Hanegem is van mening dat de echte test voor het Nederlands elftal op het wereldkampioenschap nu pas begint. Daarbij ziet hij een cruciale rol weggelegd voor in de aanstaande achtste finale tegen Marokko, zo schrijft hij in zijn column in het AD. Volgens de voormalig Oranje-international werd de snelheid van de verdediger van Tottenham Hotspur gemist in het laatste groepsduel met Tunesië.

De ploeg van Ronald Koeman sloot de groepsfase af met een 3-1 overwinning op de Tunesiërs, maar gaf volgens Van Hanegem te veel ruimte weg bij balverlies. "Als er dan weer eens van die grote ruimtes op het veld werden weggegeven door Oranje, dacht ik: hoe kan dat toch? Tegen Zweden gebeurde dat ook al. Dat had ons toen drie in plaats van één tegengoal kunnen opleveren", aldus de oud-middenvelder. Omdat Van de Ven tegen Tunesië aan de kant bleef na een eerdere gele kaart tegen Japan, ontbrak volgens de columnist de benodigde snelheid achterin. "Ik ben blij dat Van de Ven dinsdag weer meedoet. Zijn snelheid werd gisteren gemist", stelt Van Hanegem.

Artikel gaat verder onder video

In de nacht van aanstaande maandag op dinsdag wacht in Monterrey de confrontatie met Marokko. Voor dat duel deelt Van Hanegem een waarschuwing uit, aangezien hij verwacht dat de Afrikanen nadrukkelijk de aanval zullen zoeken. "Tegen Marokko moet je die ruimtes dichtmaken. Want anders krijg je Saibari, die als valse spits ergens gevaarlijk opduikt. Die is slim. En rap", waarschuwt hij. Ismael Saibari is een van de smaakmakers in de selectie van Marokko dit WK. Om de counters van de opponent onschadelijk te maken, is ingrijpen achterin noodzakelijk.

Daarbij deelt 'De Kromme' ook een tik uit aan aanvoerder Virgil van Dijk en diens collega Nathan Aké, die tegen Tunesië als vervanger van Van de Ven startte. Aké stond verdedigend te ver naar binnen, terwijl de captain te afwachtend oogde. "Virgil van Dijk loopt er soms zo afwachtend bij dat je denkt: is hij geblesseerd of zo? Ruimtes kun je dichtmaken, hoor", klinkt het kritisch.

Niet alleen in de defensie ziet De Kromme ruimte voor verbetering, ook in de voorhoede pleit hij voor een wissel. Donyell Malen maakte opnieuw een onrustige indruk op het veld. "Voor Malen, die gisteren weer te onrustig speelde, zou ik Summerville opstellen", adviseert de oud-international. Crysencio Summerville wordt door Van Hanegem inmiddels gezien als de ontdekking van dit eindtoernooi. Daarnaast eist hij meer van Cody Gakpo. "Het is wel te hopen dat Gakpo dan zijn vorm weer terug heeft. Want die kwam gisteren geen man voorbij", oordeelt hij hard over de aanvaller.

Ondanks de kritische noten kijkt Van Hanegem uit naar een open wedstrijd.. Omdat de Marokkanen naar verwachting niet massaal zullen verdedigen, zal het Nederlands elftal automatisch meer ruimte krijgen om te voetballen. Wel benadrukt hij dat het tempo daarvoor flink omhoog moet ten opzichte van de eerdere groepswedstrijden. Een uitgesproken winnaar durft hij niet aan te wijzen. "Ik zou ons voor deze wedstrijd niet de favoriet willen noemen. Maar zij zijn dat ook niet", besluit Van Hanegem.