Tijdens het grootste Wereldkampioenschap voetbal aller tijden worden tientallen wedstrijden afgewerkt terwijl heel Nederland op één oor ligt. Daarom komt FCUpdate gedurende het toernooi elke ochtend met de WK-wekdienst, waarmee je in één oogopslag ziet wat je in de voorgaande nacht gemist hebt. Dit is wat er gebeurde in de vroege uurtjes van vrijdag 12 juni.

Hwang bezorgt Zuid-Korea perfecte WK-start

Met grote dank aan In-Beom Hwang heeft Zuid-Korea drie punten overgehouden aan het WK-duel met Tsjechië. De Europeanen kwamen in Guadalajara na een uur compleet tegen de verhouding uur spelen op voorsprong, maar door een doelpunt én een assist van de Feyenoorder trokken de Zuid-Koreanen uiteindelijk aan het langste eind: 2-1. Lees hier het wedstrijdverslag van Zuid-Korea - Tsjechië.

Mysterieuze tweet Xavi Simons

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Xavi Simons maakt de tongen los met een opvallende tweet. De middenvelder, die door een blessure niet aanwezig is op het WK met het Nederlands elftal, deelt een strijdkreet die voor onduidelijkheid zorgt bij zijn volgers. Het hele artikel lees je hier.

Het programma van vandaag

Vanavond komt ook het tweede gastland van dit WK voor het eerst in actie. In Groep B neemt Canada het in Toronto op tegen Bosnië-Herzegovina. Het duel begint om 21.00 uur Nederlandse tijd en is ook gelijk de enige resterende wedstrijd die op de tweede dag van dit WK op het programma staat.

WK-programma 12 juni

21.00 uur: Canada - Bosnië-Herzegovina in Toronto