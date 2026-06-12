Met grote dank aan heeft Zuid-Korea drie punten overgehouden aan het WK-duel met Tsjechië. De Europeanen kwamen in Guadalajara na een uur compleet tegen de verhouding uur spelen op voorsprong, maar door een doelpunt én een assist van de Feyenoorder trokken de Zuid-Koreanen uiteindelijk aan het langste eind: 2-1.

Hwang startte bij de Zuid-Koreanen in de basis. De middenvelder stond door een enkelblessure sinds maart buitenspel, maar werd tijdig klaargestoomd om zijn land op het WK te vertegenwoordigen. De Feyenoorder stuitte op één collega-Eredivisiespeler: PSV-doelman Matej Kovár mocht zoals gebruikelijk bij Tsjechië starten onder de lat.

Zuid-Korea sterker in eerste helft

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Onder toeziend oog van FIFA-voorzitter Gianni Infantino trok Zuid-Korea het initiatief op het veld naar zich toe. Kovár moest zich na een klein kwartier spelen voor het eerst onderscheiden. De doelman werd getest door Paris Saint-Germain-aanvaller Kang-in Lee, die van buiten de zestien een hard schot op zijn doel afvuurde, maar had een prima redding in huis. Aan de overkant wisten de Tsjechen Bayer Leverkusen-spits Patrik Schick nauwelijks te bereiken. Enkel bij spelhervattingen was het oppassen geblazen voor Zuid-Korea, dat het meeste aanspraak bleef maken op de openingstreffer. Meerdere kansjes waren echter niet besteed aan sterspeler Heung-min Son, die na een decennium furore te hebben gemaakt bij Tottenham Hotspur zijn wedstrijden tegenwoordig speelt voor Los Angeles FC in de Amerikaanse MLS. Derhalve gingen beide ploegen halverwege met een 0-0 ruststand aan de thee.

Direct na rust werd Kovár opnieuw op de proef gesteld. De PSV-keeper wist een schot van Lee wel te keren maar niet te klemmen, maar lag tot zijn opluchting ook op de goede plek om de rebound van Jae-sung Lee onschadelijk te maken. Tien minuten later kwam Kovár goed van zijn lijn toen Son voor hem opdook, waardoor diens schot op de borst van de doelman uiteenspatte.

Krejci zet Tsjechië uit het niets op voorsprong

Net binnen het uur lag de openingstreffer dan tóch in het net. Het was echter niet het sterkere Zuid-Korea, maar Tsjechië dat mocht juichen. Een lange inworp van Vladimir Coufal belandde bij de eerste paal in één keer op het hoofd van aanvoerder Ladislav Krejci, wiens kopbal in de korte hoek de Zuid-Koreaanse doelman Seung-gyu Kim te machtig was: 0-1. Tekenend: de inzet van Krejci was pas de derde Tsjechische doelpoging van de wedstrijd - en de eerste die tussen de palen belandde.

Hwang maakt bijzonder fraai gelijk

Lang hield de voorsprong van Tsjechië vervolgens geen stand. Tien minuten na de openingstreffer was het Hwang die de stand weer gelijk trok. Dat deed de Feyenoorder op bijzonder fraaie wijze. De Feyenoorder werd gevonden in de zestien, draaide slim weg bij verdediger Robin Hranac en verschalkte de liggende Kovár vervolgens met een leep wippertje, dat tergend langzaam over de doellijn stuiterde. Zo was het halverwege de tweede helft weer gelijk: 1-1.

Kovár opnieuw geklopt, wéér hoofdrol voor Hwang

Zuid-Korea hoopte vervolgens door te kunnen drukken, maar een kwartier voor tijd leek Tsjechië opnieuw op voorsprong te komen. Uit een vrije trap kopte Tomás Soucek hard raak, maar vanwege buitenspel ging er direct een streep door zijn treffer. Uit de eerste de beste aanval aan de overkant was het vervolgens wél raak. Deze keer dook Hwang op de rechterflank de diepte in, waarna hij de bal bij de eerste paal legde. Daar stond Hyeon-gyu Oh op de goede plek om van dichtbij via de arm van Kovár de 2-1 op het bord te zetten.

Tsjechië moest dus opnieuw in de achtervolging en mikte daarbij vooral op dode spelmomenten, gezien het eerdere gevaar dat daarmee was gesticht. Na een hoekschop kreeg invaller Adam Hlozek een goede kans om opnieuw gelijk te maken, maar deze keer lag doelman Kim in de weg. In de blessuretijd kreeg een andere invaller, voormalig PSV- en FC Twente -middenvelder Michal Sadílek, ook een aardige mogelijkheid. Zijn lage schot bleek echter ook een prooi voor Kim.