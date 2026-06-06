Twee allesbeslissende wedstrijden op de slotdag van Groep H

Regerend Europees kampioen Spanje reist met hoge verwachtingen af naar Noord-Amerika, waar het als een van de favorieten deelneemt aan het WK. In Groep H zal de ploeg van Luis de la Fuente dan wel eerst moeten afrekenen met Uruguay, Saudi-Arabië en een Nederlands getint Kaapverdië. Normaal gesproken zal de beslissing hier pas in de laatste speelronde vallen. FCUpdate neemt alle WK-poules onder de loep en vandaag is het de beurt aan Groep H.

Normaal gesproken lijkt de eindstand in Groep H van tevoren al duidelijk te zijn: Spanje en Uruguay gaan als favorieten door naar de knock-outfase, terwijl Saudi-Arabië en Kaapverdië moeten uitvechten wie mag hopen op een plek bij de acht beste nummers drie uit de groepsfase. Of dat daadwerkelijk zo zal uitpakken, zal natuurlijk nog maar moeten blijken.

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De groep wordt geopend op maandag 15 juni om 18.00 uur, als topfavoriet Spanje het opneemt tegen WK-debutant Kaapverdië. Met name in de regio Rotterdam zullen de verrichtingen van de Afrikaanse eilandengroep op de voet worden gevolgd. Sinds de jaren zestig is er namelijk een Kaapverdiaanse gemeenschap in Nederland, die voornamelijk in de havenstad is geconcentreerd. Met Sidny Lopes Cabral (Benfica), Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Laros Duarte (Puskás AFC), Deroy Duarte (Ludogorets), Dailon Livramento (Casa Pia) en Garry Rodrigues (Apollon Limassol) nemen de nodige in Rotterdam geboren spelers met het land deel aan het WK. Of het voldoende is om te stunten met minstens een puntje tegen de supersterren van Spanje, valt te betwijfelen.

Enkele uren later is het de beurt aan de andere landen in deze groep: Saudi-Arabië en Uruguay. Beide landen stonden in het verleden drie keer tegenover elkaar: twee keer in een vriendschappelijk duel en in de groepsfase van het WK van 2018 in Rusland. De enige officiële ontmoeting tussen beide landen eindigde in een overwinning voor de Zuid-Amerikanen. Bij de oefenwedstrijd in 2014 speelden beide landen met 1-1 gelijk, terwijl Saudi-Arabië in 2002 met 3-2 te sterk was in een oefeninterland. Op basis van de FIFA-ranglijst is nummer 17 Uruguay de favoriet tegen nummer 61 Saudi-Arabië, maar er zijn gekkere dingen gebeurd in de groepsfase van een WK. Zo wist het Aziatische land als nummer 51 van de wereld in 2022 te winnen van de uiteindelijke wereldkampioen Argentinië.

De tweede speeldag in Groep H begint op 21 juni om 18.00 uur, als Spanje aantreedt tegen Saudi-Arabië, waar het Europese land weer de duidelijke favoriet is. Drie keer eerder troffen deze landen elkaar in een interland, waarvan tweemaal in een oefenwedstrijd: in 2010 wist Spanje in aanloop naar het gewonnen WK met 3-2 te winnen, terwijl het in 2012 in een 5-0 zege voor La Roja eindigde. Het WK van 2006 was de enige keer dat Spanje en Saudi-Arabië daadwerkelijk ergens om speelden. Destijds eindigde het in een 0-1 overwinning voor de Europeanen, terwijl het land uit het Midden-Oosten roemloos onderaan eindigde.

Zes uur later, om middernacht, wordt ook op het andere veld in Groep H afgetrapt. Uruguay en Kaapverdië staan voor het eerst in de geschiedenis tegenover elkaar, dus zijn er geen eerdere resultaten om op terug te vallen. Hoewel de Afrikanen knap op de eerste plaats eindigden in een kwalificatiepoule met onder meer Kameroen, staat het als nummer 69 van de wereld voor een schier onmogelijke opgave. Kaapverdië is op basis van de FIFA-ranking niet het zwakste land op het WK, maar houdt het alleen Ghana (74), Curaçao (82), Haïti (83) en Nieuw-Zeeland (85) onder zich. Dat betekent dat landen als Jordanië en Oezbekistan hoger aangeschreven staan dan Kaapverdië.

Twee finales in de laatste speelronde

Als de eerste twee speelrondes daadwerkelijk zo lopen zoals verwacht, staat er in de laatste wedstrijd voor alle teams veel op het spel. Kaapverdië - Saudi-Arabië en Uruguay - Spanje worden zoals gebruikelijk bij de laatste groepswedstrijden gelijktijdig gespeeld: zaterdag 27 juni om 02.00 uur. Naar verwachting zullen Kaapverdië en Saudi-Arabië, een stunt daargelaten, allebei nog puntloos zijn op het moment dat zij de degens kruisen in Groep H. In dat geval schieten beide landen helemaal niets op met een gelijkspel, omdat een punt waarschijnlijk niet voldoende is om bij de acht beste nummers drie te horen. De eerste ontmoeting ooit tussen beide landen lijkt dus een open wedstrijd te beloven waarin beide teams vol voor de winst strijden.

Het duel tussen Spanje en Uruguay lijkt een directe strijd om de winst in Groep H te gaan worden. De groepswinnaar lijkt een moeilijk duel te gaan ontlopen: de winnaar van Groep H speelt namelijk tegen de nummer twee van Groep J, terwijl de nummer twee van Groep H het opneemt tegen de winnaar van Groep J. Normaal gesproken gaat Argentinië bovenaan eindigen in die groep, waardoor een confrontatie met de regerend wereldkampioen lonkt voor de verliezer van Uruguay - Spanje. De winnaar zal normaal gesproken gaan spelen tegen Algerije of Oostenrijk.

Op basis van het verleden én de FIFA-ranglijst lijkt Spanje de favoriet te zijn om op de slotdag de groepswinst te veroveren. De wereldkampioen van 2010 staat momenteel op plek twee op de ranglijst van de wereldvoetbalbond, terwijl Uruguay het moet doen met de zeventiende plaats. Daarnaast stonden beide landen in de geschiedenis liefst tien keer eerder tegenover elkaar: twee keer op een WK, eenmaal tijdens de Confederations Cup en zeven keer in een vriendschappelijk duel. Spanje verloor geen van deze ontmoetingen: vijf overwinningen en vijf keer een gelijkspel.

Programma Groep H:

15 juni – 18.00 uur: Spanje - Kaapverdië

16 juni – 00.00 uur: Saudi-Arabië - Uruguay

21 juni – 18.00 uur: Spanje - Saudi-Arabië

22 juni – 00.00 uur: Uruguay - Kaapverdië

27 juni – 02.00 uur: Kaapverdië - Saudi-Arabië

27 juni – 02.00 uur: Uruguay - Spanje