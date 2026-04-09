Barcelona dient officiële klacht in bij UEFA

9 april 2026, 20:29
Lamine Yamal Barcelona Atletico Madrid
Foto: © Imago
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

FC Barcelona heeft een officiële klacht ingediend na de 0-2 nederlaag in de Champions League-wedstrijd tegen Atlético Madrid, zo maakt de club bekend via de clubwebsite. De Catalanen menen in de tweede helft recht te hebben gehad op een strafschop na een overduidelijke handsbal van Marc Pubill.

Barcelona nam het woensdagavond in eigen huis op tegen Atlético Madrid in de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Champions League. De Madrilenen wonnen met 0-2 in Camp Nou door goals van Julián Álvarez en Alexander Sørloth, terwijl de thuisploeg met tien man stond na een rode kaart voor Pau Cubarsí.

Kort na rust leek Barcelona echter sterk benadeeld te worden bij een tussenstand van 0-1. Atlético-keeper Juan Musso nam een doeltrap en speelde de bal richting Pubill, waarna de verdediger de bal nogmaals klaarlegde met de hand. Het spel werd vervolgens hervat, terwijl er overduidelijk sprake was van hands. Meerdere Barcelona-spelers klaagden direct bij de officials, maar die grepen niet in. Na afloop van de wedstrijd uitte Hansi Flick zijn frustraties over het moment.

Barcelona is niet van plan om het erbij te laten zitten. De Spanjaarden melden namelijk op de clubwebsite dat ze donderdag een officiële klacht hebben ingediend bij de UEFA. “De club vindt dat de scheidsrechter zich niet aan de huidige spelregels hield, waarmee de wedstrijd en het resultaat direct werden beïnvloed”, stelt de Spaanse koploper. “De club verzoekt dat er onderzoek wordt gedaan en vraagt ook toegang tot de communicatie tussen de scheidsrechters.” Daarnaast wil Barcelona dat de UEFA de fouten officieel toegeeft en uitlegt hoe dit in de toekomst zal worden voorkomen.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Barcelona - Atlético

Barcelona
0 - 2
Atlético Madrid
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool
8
12
18
4
Spurs
8
10
17
5
Barcelona
8
8
16
6
Chelsea
8
7
16
7
Sporting
8
6
16
8
Man City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter
8
8
15
11
Paris SG
8
10
14
12
Newcastle
8
10
14
13
Juventus
8
4
13
14
Atlético
8
2
13
15
Atalanta
8
0
13
16
Leverkusen
8
-1
12
17
Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
Club Brugge
8
-2
10
20
Galatasaray
8
-2
10
21
Monaco
8
-6
10
22
Qarabağ
8
-8
10
23
Bodø/Glimt
8
-1
9
24
Benfica
8
-2
9
25
Marseille
8
-3
9
26
Pafos
8
-3
9
27
R. Union SG
8
-9
9
28
PSV
8
0
8
29
Athletic
8
-5
8
30
Napoli
8
-6
8
31
København
8
-9
8
32
Ajax
8
-13
6
33
Frankfurt
8
-11
4
34
Slavia
8
-14
3
35
Villarreal
8
-13
1
36
Kairat
8
-15
1

