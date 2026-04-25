heeft een duidelijke voorkeur voor een avontuur bij Liverpool, zo weet de doorgaans betrouwbare journalist Ben Jacobs. De verdediger van Tottenham Hotspur is ook in beeld bij Manchester United, maar de Nederlander ziet zichzelf dus liever op Anfield spelen.

Tottenham beleeft een dramatisch seizoen. De Londenaren staan op de achttiende plaats in de Premier League, waarmee degradatie een reële angst is. Mocht Tottenham daadwerkelijk verdwijnen uit het hoogste Engelse niveau, zal de negentienvoudig international hoe dan ook vertrekken. Weet Roberto De Zerbi de club te behoeden voor degradatie, wil Tottenham Van de Ven een nieuw contract aanbieden.

Donderdag meldde The Athletic dat Manchester United de situatie van Van de Ven bij Tottenham op de voet volgt. De huidige nummer drie van Engeland ziet in de Nederlander een uitstekende versterking voor de verdediging, waar hij met landgenoot Matthijs de Ligt kan samenspelen. Ook Liverpool, FC Barcelona en Real Madrid hebben Van de Ven op hun shortlists staan.

In gesprek met The United Stand maakt Jacobs duidelijk dat de voorkeur van Van de Ven bij Liverpool ligt. “Het grote probleem voor Manchester United is, dat als Liverpool zich serieus gaat mengen, en die kans is zeer groot, Van de Ven direct voor Liverpool zou kiezen”, aldus de verslaggever. “Dat zeg ik echt met absolute zekerheid.” De Nederlander droomt er namelijk van om samen met Van Dijk te spelen, die komende zomer zijn laatste contractjaar ingaat op Anfield. “Ook is zijn hele familie fan van Liverpool, dus die keuze is dan snel gemaakt.”