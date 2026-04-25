Cambuur gruwelt van Vitesse-vuurwerk: ‘Absurd, wees lief voor elkaar!’

25 april 2026, 11:22
Vuurwerk bij Cambuur - Vitesse
Foto: © Imago
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Mark Diemers is helemaal klaar met het vuurwerkgeweld in het Nederlandse voetbal, zo laat hij weten bij ESPN. De aanvoerder van SC Cambuur zag hoe de fans van Vitesse vanuit het uitvak met vuurwerk naar de thuisvakken gooiden.

Het duel tussen Cambuur en Vitesse werd vrijdagavond bij een 2-1 tussenstand definitief gestaakt, nadat fans van de uitploeg tot tweemaal toe met vuurwerk gooiden: een keer richting het veld en een keer richting de familievakken van de thuisploeg. “Het was een enerverende avond”, begint Diemers cynisch bij ESPN. “Er gebeuren absurde dingen in het uitvak. Ik hoop dat dit een keer klaar is”, foetert hij.

De aanvoerder van Cambuur maakt de vergelijking met andere landen. “Daar zie je dit vrijwel nooit, maar in Nederland gebeurt het met regelmaat”, geeft de balende middenvelder aan. Hij stelt dat het al de ‘tweede of derde keer’ dit seizoen is dat het bij een wedstrijd van Cambuur misgaat. “Dat is triest, zeker omdat er families in het vak daarnaast zitten. Als ze dan bommen naar elkaar gaan gooien… Dat gaat natuurlijk nergens over.”

Diemers gaat ervan uit dat Cambuur de situatie rondom het uitvak opnieuw gaat beoordelen. “Maar laten we hopen dat het nooit meer gebeurt. Er is geen enkele reden om zulke dingen te doen.” Volgens de voormalig speler van Feyenoord is dit een van de vele dingen die momenteel niet goed gaan in de maatschappij. “Wees een beetje lief voor elkaar, doe gewoon normaal”, is zijn boodschap.

Rehm betreurt 'levensgevaarlijke' situatie

Ook Vitesse-trainer Rüdiger Rehm heeft met verbazing gekeken naar de situatie in de slotfase van het duel. “Het hele seizoen hebben onze fans zich goed gedragen en de ploeg altijd en overal ongelooflijk gesteund, dan verdient de ploeg het niet dat het zo eindigt”, aldus de trainer bij ESPN. “Gooien met vuurwerk is levensgevaarlijk.” Rehm probeerde de situatie in het uitvak te kalmeren. “Maar het was onmogelijk, we konden ze niet stoppen.”

Cambuur - Vitesse

SC Cambuur
2 - 1
Vitesse
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Keuken Kampioen Divisie
Seizoen: 2025/2026

Mark Diemers

Mark Diemers
SC Cambuur
Team: Cambuur
Leeftijd: 32 jaar (11 okt. 1993)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Cambuur
34
9
2024/2025
AEK Larnaca
0
0
2024/2025
Cambuur
32
7
2023/2024
AEK Larnaca
30
3

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
1
ADO
38
53
89
2
Cambuur
38
27
78
3
Willem II
38
17
68
4
De Graafschap
38
16
63
5
Almere
38
15
58

