César Romeu heeft in gesprek met Central do Timão hard uitgehaald naar . De adviseur van Corinthians is van mening dat de Nederlander een grote oorzaak is van de financiële problemen van de club.

Depay staat sinds september 2024 onder contract bij Corinthians, waar hij een van de grootverdieners is. De Braziliaanse club maakt financieel een lastige tijd door en er zijn meermaals geluiden naar buiten gekomen dat het achterliep met het betalen van het salaris van de spits. In gesprek met Central do Timão laat Romeu weten dat de club veel schulden heeft, maar hij blijft achter voorzitter Osmar Stabile staan. “Hij doet er alles aan om deze schulden weg te werken.”

Spelersmakelaars blijven echter niet buiten schot. “Telkens als er geld binnenkomt, staan er makelaars klaar die betalingen opeisen voor spelers”, foetert hij. “Dat is een bodemloze put.” Het grootste probleem luistert volgens Romeu echter naar de naam Depay. “Hij maakt de club echt kapot”, is hij duidelijk.

De adviseur legt vervolgens uit waarom hij dat vindt. “Eén miljoen euro per maand en hij scoort niet en geeft geen assists. De man speelt al vier maanden niet en wij moeten blijven betalen. En zijn openstaande schuld bedraagt nog altijd zeven miljoen euro.” Depay speelde dit kalenderjaar pas twaalf wedstrijden voor Corinthians, waarin hij eenmaal scoorde en een assist leverde.

Hoewel hij dus in niet al te beste vorm verkeert, zou Corinthians het aflopende contract van de Nederlander wel graag willen verlengen. Zodra beide partijen tot een akkoord zijn gekomen, moet hij een financieel haalbaarder contract ondertekenen, waarna de club extra sponsoren wil aantrekken om het verblijf van Depay te financieren.