Live voetbal

Corinthians-adviseur haalt hard uit naar Memphis Depay: ‘Maakt de club kapot’

28 april 2026, 12:36
Memphis Depay
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

César Romeu heeft in gesprek met Central do Timão hard uitgehaald naar Memphis Depay. De adviseur van Corinthians is van mening dat de Nederlander een grote oorzaak is van de financiële problemen van de club.

Depay staat sinds september 2024 onder contract bij Corinthians, waar hij een van de grootverdieners is. De Braziliaanse club maakt financieel een lastige tijd door en er zijn meermaals geluiden naar buiten gekomen dat het achterliep met het betalen van het salaris van de spits. In gesprek met Central do Timão laat Romeu weten dat de club veel schulden heeft, maar hij blijft achter voorzitter Osmar Stabile staan. “Hij doet er alles aan om deze schulden weg te werken.”

Artikel gaat verder onder video

Spelersmakelaars blijven echter niet buiten schot. “Telkens als er geld binnenkomt, staan er makelaars klaar die betalingen opeisen voor spelers”, foetert hij. “Dat is een bodemloze put.” Het grootste probleem luistert volgens Romeu echter naar de naam Depay. “Hij maakt de club echt kapot”, is hij duidelijk.

De adviseur legt vervolgens uit waarom hij dat vindt. “Eén miljoen euro per maand en hij scoort niet en geeft geen assists. De man speelt al vier maanden niet en wij moeten blijven betalen. En zijn openstaande schuld bedraagt nog altijd zeven miljoen euro.” Depay speelde dit kalenderjaar pas twaalf wedstrijden voor Corinthians, waarin hij eenmaal scoorde en een assist leverde.

Hoewel hij dus in niet al te beste vorm verkeert, zou Corinthians het aflopende contract van de Nederlander wel graag willen verlengen. Zodra beide partijen tot een akkoord zijn gekomen, moet hij een financieel haalbaarder contract ondertekenen, waarna de club extra sponsoren wil aantrekken om het verblijf van Depay te financieren.

➡️ Meer nieuws over Memphis Depay

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Gullit heeft nieuws: meerdere Oranje-spelers zwaaien af na WK 2026

  • wo 22 april, 07:58
Memphis Depay

'Groot pessimisme' in Brazilië om Memphis Depay

  • di 21 april, 19:54
Neymar

Neymar onthult zijn drie Nederlandse jeugdhelden: 'Urenlang beelden van Bergkamp bekeken'

  • vr 17 april, 20:53
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Memphis Depay

Memphis Depay
SC Corinthians Paulista
Team: Corinthians
Leeftijd: 32 jaar (13 feb. 1994)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Corinthians
21
5
2025
Corinthians
12
2
2024/2025
Atlético
-
-
2024
Corinthians
11
7

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws