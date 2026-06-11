Nemanja Gudelj vertrekt bij Sevilla en staat voor nieuw avontuur

staat voor een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. Sevilla meldt donderdagavond via de officiële kanalen dat de 34-jarige middenvelder annex verdediger transfervrij vertrekt bij de Spaanse club.

Gudelj heeft er zeven seizoenen opzitten bij Sevilla. De geboren Bredenaar kwam in de zomer van 2019 over van het Chinese Guangzhou FC en groeide in Andalusië uit tot een gewaardeerd kracht.

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Gudelj kwam de afgelopen zeven seizoenen in alle competities tot 261 officiële wedstrijden voor Sevilla. Daarin was hij goed voor 10 doelpunten en 3 assists. De international van Servië won tweemaal de Europa League met Sevilla.

Het is nog niet bekend of en waar Gudelj, die in Nederland voor NAC Breda, AZ en Ajax speelde, zijn loopbaan als voetballer voortzet.