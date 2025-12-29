is voor Johan Derksen de Voetballer van het Jaar 2025. Dat vertelt de analist van Vandaag Inside in zijn podcast Groeten uit Grolloo.

“Ik vind Valente de voetballer van het jaar”, stelt Derksen. “Het gebeurt zelden dat een jongen van een provincieclub naar Feyenoord gaat en daar meteen slaagt, want dan slaat vaak de Kuipvrees toe. Ik heb zelf een aantal keren in De Kuip gespeeld en dat is gewoon heel imponerend. Daar moet je tegen kunnen, het geeft een enorme druk.”

Volgens Derksen heeft Valente daar echter geen enkele last van gehad. “Hij is binnen een half jaar de uitblinker van Feyenoord geworden en staat op het punt om met het Nederlands elftal naar het WK te gaan.”

De analist sprak zich de afgelopen maanden ook al meerdere keren lovend uit over de middenvelder in Vandaag Inside. “Dat wordt natuurlijk een vaste international. Zijn volgende club komt uit Engeland of Italië.”