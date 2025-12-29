Live voetbal 4

Johan Derksen roept Luciano Valente uit tot Voetballer van het Jaar 2025

Johan Derksen Vandaag Inside
29 december 2025, 15:03

Luciano Valente is voor Johan Derksen de Voetballer van het Jaar 2025. Dat vertelt de analist van Vandaag Inside in zijn podcast Groeten uit Grolloo.

“Ik vind Valente de voetballer van het jaar”, stelt Derksen. “Het gebeurt zelden dat een jongen van een provincieclub naar Feyenoord gaat en daar meteen slaagt, want dan slaat vaak de Kuipvrees toe. Ik heb zelf een aantal keren in De Kuip gespeeld en dat is gewoon heel imponerend. Daar moet je tegen kunnen, het geeft een enorme druk.”

Volgens Derksen heeft Valente daar echter geen enkele last van gehad. “Hij is binnen een half jaar de uitblinker van Feyenoord geworden en staat op het punt om met het Nederlands elftal naar het WK te gaan.”

De analist sprak zich de afgelopen maanden ook al meerdere keren lovend uit over de middenvelder in Vandaag Inside. “Dat wordt natuurlijk een vaste international. Zijn volgende club komt uit Engeland of Italië.”

Docker
527 Reacties
42 Dagen lid
1.400 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Voor mij is er geen speler die er overtuigend bovenuit springt. Valente niet, ook een Kees Smit niet. Misschien Guus Til maar zelfs die vind ik niet per se overtuigend. Wat mij betreft loopt er in NL dus eigenlijk geen enkele speler rond die mij langdurig heeft kunnen bekoren.

Vriendje Stokvis
1.703 Reacties
466 Dagen lid
8.661 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Johan heeft hier groot gelijk. Wat een geweldige speler heeft Feyenoord binnen gehaald.

