Live voetbal

FC Volendam wil shoppen bij Feyenoord en hoopt op komst Van den Elshout

Feyenoord-trainer Robin van Persie
Foto: © Imago/realtimes
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
29 december 2025, 14:23

FC Volendam hoopt zich deze transferperiode te versterken met een speler van Feyenoord. De Palingboeren zetten vol in op de komst van middenvelder Tobias van den Elshout naar het KRAS Stadion.

Dat meldt Voetbal International maandag. Volgens het medium staat de achttienjarige Van den Elshout hoog op het lijstje van technisch directeur Patrick Busby. Het is nog onduidelijk of FC Volendam de middenvelder wil huren of definitief wil overnemen.

Artikel gaat verder onder video

Van den Elshout komt dit seizoen vooral in actie voor het beloftenelftal van Feyenoord. Zijn officiële debuut in de hoofdmacht van de Rotterdammers maakte hij dit seizoen nog niet, al behoorde hij wel tweemaal tot de wedstrijdselectie: tegen VfB Stuttgart en FC Twente.

De jeugdinternational kan op alle posities op het middenveld uit de voeten en staat nog tot medio 2027 onder contract bij Feyenoord. Een tijdelijke verhuur lijkt daarom de meest aannemelijke constructie voor FC Volendam.

➡️ Meer nieuws over Feyenoord

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Eindejaarsverhaal Feyenoord (Priske en Van Persie)

Het jaar 2025 van Feyenoord: Pieken in Europa, maar veel teleurstellingen

  • Gisteren, 19:45
  • Gisteren, 19:45
Hartman/Ajax

Hartman, weet goed waar je aan begint

  • Gisteren, 15:40
  • Gisteren, 15:40
Oude uitspraken Hartman duiken op: transfer naar Ajax was géén optie

Oude uitspraken Hartman duiken op: transfer naar Ajax was géén optie

  • Gisteren, 14:04
  • Gisteren, 14:04
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Tobias van den Elshout

Tobias van den Elshout
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 18 jaar (2 feb. 2007)
Positie: Middenvelder
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
-
-
2024/2025
Feyenoord
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
17
31
46
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel