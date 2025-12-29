FC Volendam hoopt zich deze transferperiode te versterken met een speler van Feyenoord. De Palingboeren zetten vol in op de komst van middenvelder naar het KRAS Stadion.

Dat meldt Voetbal International maandag. Volgens het medium staat de achttienjarige Van den Elshout hoog op het lijstje van technisch directeur Patrick Busby. Het is nog onduidelijk of FC Volendam de middenvelder wil huren of definitief wil overnemen.

Van den Elshout komt dit seizoen vooral in actie voor het beloftenelftal van Feyenoord. Zijn officiële debuut in de hoofdmacht van de Rotterdammers maakte hij dit seizoen nog niet, al behoorde hij wel tweemaal tot de wedstrijdselectie: tegen VfB Stuttgart en FC Twente.

De jeugdinternational kan op alle posities op het middenveld uit de voeten en staat nog tot medio 2027 onder contract bij Feyenoord. Een tijdelijke verhuur lijkt daarom de meest aannemelijke constructie voor FC Volendam.