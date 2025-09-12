Vitesse fors onderuit bij terugkeer in de Keuken Kampioen Divisie

Vitesse heeft bij de terugkeer in de Keuken Kampioen Divisie een forse nederlaag moeten slikken tegen Jong AZ. In Wijdewormer ging het elftal van Rüdiger Rehm, dat werd gesteund door zo'n 180 meegereisde uitsupporters, met 4-0 onderuit tegen de Alkmaarse beloften.

Rehm hield een groot deel van zijn last minute aanwinsten op de bank, maar ruimde wel basisplaatsen in voor routinier Alexander Büttner en de alsnog teruggekeerde Dillon Hoogewerf en Marcus Steffen. Opvallend: op de 36-jarige Büttner na was geen van de elf basisspelers van Vitesse ouder dan 23.

Artikel gaat verder onder video

Al na twee minuten spelen ontsnapte Vitesse aan een achterstand, toen Jesper Hartog oog in oog met de nieuwe doelman Maximilian Brüll naast schoot. Nog geen vijf minuten later faalde Hoogewerf aan de andere kant: in kansrijke positie slaagde hij er niet in Kiyani Zeggen te passeren. Nadat Brüll met goed uitkomen ook de tweede kans voor Jong AZ onschadelijk had weten te maken, was het na twintig minuten alsnog raak. Lequincio Zeefuik liep na een perfecte steekbal van achteruit uit de rug van zijn bewaker en rondde beheerst af: 1-0. De thuisploeg bleef daarna de bovenliggende partij, waarbij Vitesse vooral mikte op een spaarzame uitval. Kleine kansjes waren aan Hoogewerf en Steffen echter niet besteed, waardoor Jong AZ met een minimale voorsprong het rustsignaal haalde.

Het tweede bedrijf was nog maar nauwelijks vijf minuten onderweg toen de thuisploeg de voorsprong verdubbelde. Linksbuiten Kevin Toppenberg kapte vanaf de flank naar binnen en haalde van een meter of twintig fraai uit richting de verre kruising. Brüll zweefde er wel naartoe, maar kon er niet bij: 2-0. Vitesse had meteen daarna iets terug kunnen doen, maar Maxwell Rodrigues raakte de lat boven Zeggen. Niet lang daarna lag aan de andere kant ook de derde erin. Brüll wist een afstandsschot van Hartog nog wel te keren, maar moest toezien hoe de mee opgekomen rechtsback Kiani Inge in de rebound kon binnenkoppen: 3-0. In de slotfase maakte invaller Yoël van den Ban er ook nog 4-0 van en miste hij even later ook nog een grote kans op een tweede treffer.

Door de ruime nederlaag blijft Vitesse met -12 punten stijf onderaan staan in de Keuken Kampioen Divisie. Komende dinsdag spelen de mannen van Rehm een uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk. Volgend weekend, op zaterdag 20 september, volgt de eerste thuiswedstrijd. Helmond Sport komt dan op bezoek in het Gelredome.