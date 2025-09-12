Kraay windt zich op over Vitesse: 'Dan krijg je de kans...'

Hans Kraay junior windt zich vrijdagavond op over de opstelling van Vitesse, dat op bezoek bij Jong AZ de terugkeer in de Keuken Kampioen Divisie beleeft. Dat veel inderhaast ingevlogen aanwinsten niet fit genoeg zijn om te starten is de oud-voetballer een doorn in het oog.

Vitesse verloor afgelopen zomer na jaren van onzekerheid eindelijk de proflicentie, ook na hoger beroep, maar kreeg die (voorlopig althans) begin september tóch weer terug. De Arnhemmers beginnen daarom met twaalf minpunten alsnog aan hun seizoen op het tweede niveau en moesten daartoe in allerijl een selectie bij elkaar zien te sprokkelen, daar veel spelers de club de afgelopen maanden de rug toekeerden.

Kraay verzucht bij ESPN dat er weinig te verwachten valt van dit Vitesse, ook door de strafpunten die al werden toegekend. Kijkend naar de lijst met spoedaankopen zegt de oud-voetballer: "Dillon Hoogewerf en Markus Steffen die weer terug zijn, Conner van den Berg, keeper van Willem II, Nathan Markelo en ga zo maar door. Een Duitse gelukszoeker in de spits, Elias Huth... Alleen: bijna niemand van die aangetrokken spelers staat in de basis."

"Ik moet wel zeggen: als je nou een werkloze voetballer bent en je krijgt zo'n kans...", vervolgt Kraay. "En is het niet bij Vitesse, dan krijg je ergens anders misschien wel een kans. Maar dan ben je toch fit? Er zijn heel veel spelers die al vanaf de zomer geen club hebben. Maar áls je zo gretig bent om je voetballeven te rekken, dan zorg je toch dat je fit bent? Er staan vier van die nieuwelingen erin, waaronder Steffen en Hoogewerf die al bij Vitesse gezeten hebben. Ik zit me op te winden, waar eigenlijk helemaal geen reden toe is, want de Vitesse-supporters maakt het niet uit. Maar dan krijg je een kans en ben je niet fit genoeg om te starten", besluit Kraay het onderwerp.