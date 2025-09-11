Live voetbal

Vitesse trekt meerdere spelers van trainingsveld om aan deadline KNVB te voldoen

Vitesse trekt meerdere spelers van trainingsveld om aan deadline KNVB te voldoen
Bij Vitesse zijn er donderdagochtend meerdere spelers van het trainingsveld getrokken om hun contracten in orde te maken. De Arnhemmers moesten namelijk voor 12.00 uur zestien contractspelers hebben om vrijdag te mogen spelen tegen Jong AZ. Op social media gaan beelden rond van stafleden die door de kantoorgebouwen op trainingscomplex Papendal sprinten.

Vitesse kreeg vorige week de licentie weer terug na een succesvol turbospoedappel. Dat betekende dat de Arnhemmers mee mogen doen aan de Keuken Kampioen Divisie, te beginnen met het uitduel bij Jong AZ van vrijdagavond. Omdat de noodlijdende club kort voor de uitspraak een groot aantal spelers had laten gaan, stonden er niet genoeg voetballers meer onder contract bij Vitesse.

De Arnhemmers hadden tot donderdag 12.00 uur de tijd om zestien spelers onder contract te hebben. Hoewel er in de loop van de ochtend drie spelers werden gepresenteerd, voldeed Vitesse vlak voor de deadline nog niet aan die eis. Marco Timmer van Voetbal International zag dat de clubleiding Yval Ranon en Michel Driezen tegen het einde van de ochtend van het trainingsveld haalde. Zij moesten voor het middaguur hun contract tekenen en hun gegevens moesten worden aangeleverd bij de KNVB. Volgens Jeroen van Barneveld van NU.nl zou ook Elias Huth van de training zijn gehaald en is Vitesse erin geslaagd voor de deadline zestien spelers onder contract te hebben. Daardoor kunnen de Arnhemmers vrijdag dus beginnen aan de competitie.

Dat men bij Vitesse flinke druk ervoer om de deadline te halen, blijkt wel uit beelden van Bart Eulen van De Gelderlander. De verslaggever wist beelden vast te leggen van aandeelhouder Timo Braasch, die een sprintje trekt in het kantoorgebouw van Papendal. Volgens de journalist waren er ook verschillende spelers en stafleden aan het rondrennen over het trainingscomplex.

ik heb er een hard hoofd in...die licentie hebben ze terug...maar t stadion en rest verdienen ze niet terug en gaandeweg t seizoen gaat vitesse als je t mij vraagt gewoon failliet..buiten dat die 12 strafpunten zijn al teveel..ze gaan laatste worden odds 99% hehe zoals die rechtzaak

ik heb er een hard hoofd in...die licentie hebben ze terug...maar t stadion en rest verdienen ze niet terug en gaandeweg t seizoen gaat vitesse als je t mij vraagt gewoon failliet..buiten dat die 12 strafpunten zijn al teveel..ze gaan laatste worden odds 99% hehe zoals die rechtzaak

Jong AZ - Vitesse

Jong AZ
20:00
Vitesse
1,36
5,50
7,00
Wordt gespeeld op 12 sep. 2025
Competitie: Keuken Kampioen Divisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
16
De Graafschap
4
-2
3
17
TOP Oss
4
-3
3
18
VVV
4
-3
3
19
Jong AZ
4
-6
0
20
Vitesse
0
0
-12

Complete Stand

