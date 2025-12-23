Twee jeugdspelers en één ex-jeugdspeler van FC Den Bosch zouden betrokken zijn geweest bij de zware mishandeling van de 21-jarige Duke Barning, zo meldt De Telegraaf. Tijdens Elfde van de Elfde in Den Bosch, dat bekendstaat als de start van het carnavalsseizoen, werd Barning slachtoffer van een ‘bijna fatale mishandeling’.

Barning kwam afgelopen weekend in het nieuws, toen hij samen met zijn vriendin Britt Wauben (17) zijn verhaal deed in De Telegraaf. De 21-jarige man uit Oisterwijk werd op 11 november slachtoffer van zinloos geweld. In een café werkte een groep jonge mannen hem tegen de grond en trapte hem gericht op het hoofd. In het ziekenhuis werd vastgesteld dat Barning een gat in zijn schedel had overgehouden aan de mishandeling. Tot op de dag van vandaag kampt de Brabander met hevige hoofdpijn.

Jeugdspelers van FC Den Bosch betrokken

Woensdag werden drie mannen uit Den Bosch aangehouden. Dit zouden volgens De Telegraaf (ex-) voetballers uit de jeugdopleiding van FC Den Bosch zijn. Tegenover De Telegraaf laat een woordvoerder van de Keuken Kampioen Divisionist weten dat de club op de hoogte is van de zaak.

“De club beschikt op dit moment niet over verifieerbare informatie waaruit betrokkenheid van personen uit de jeugdopleiding blijkt. Wanneer dit wel het geval blijkt te zijn, zullen we daarover in gesprek gaan met betrokkenen. Bij een negatieve rol zal dit gevolgen hebben”, aldus de woordvoerder.

Verwijderde foto’s van clubwebsite

De Telegraaf meldt eveneens dat foto’s van betrokkenen inmiddels van de clubwebsite zijn verwijderd. Volgens FC Den Bosch heeft dit niets te maken met de zaak. “Onze website is recent vernieuwd. Er stonden veel oude foto’s en teksten op, ook bij de jeugdopleiding.” Eén van de genoemde namen is inmiddels geen speler meer van de club.