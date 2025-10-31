ontbreekt vrijdagavond bij FC Den Bosch voor de wedstrijd tegen De Graafschap. Dat heeft te maken met een interne schorsing van twee weken, meldt Hans Kraay junior bij ESPN. Aanleiding hiervoor zou een ruzie met zijn teamgenoot Denzel Kuijpers zijn geweest.

Trainer Ulrich Landvreugd wil voorafgaand aan de wedstrijd tegen De Graafschap niet ingaan op wat er is gebeurd, maar geeft alleen aan dat Verbeek vanwege een interne schorsing thuiszit. Het Brabants Dagblad weet wel over wat de reden is voor de schorsing van Verbeek: het blijkt te gaan om een akkefietje op de training.

Artikel gaat verder onder video

Zondag op de training van FC Den Bosch zou spits Kuijpers in een onderling partijtje hebben nagetrapt richting Verbeek. De ervaren voetballer reageerde daarop met een ‘slaande beweging’. FC Den Bosch heeft Verbeek naar verluidt gevraagd om zijn excuses aan te bieden aan Kuijpers, maar dat zou de middenvelder niet willen doen.

Hans Kraay junior heeft dankzij een betrouwbare bron nog meer informatie kunnen verkrijgen over het opvallende incident op de training bij de Brabantse club: "Danny Verbeek heeft Kuijpers bij de nek gegrepen. Hij heeft een geldboete gekregen en is geschorst voor twee weken. Kuijpers is geschorst voor twee dagen, zo krijg ik nu binnen uit betrouwbare bron."