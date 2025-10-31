Live voetbal 9

Danny Verbeek maakt ruzie met teamgenoot en is twee weken geschorst door FC Den Bosch

Danny Verbeek
Foto: © ESPN
Tijmen Gerritsen
31 oktober 2025, 20:03

Danny Verbeek ontbreekt vrijdagavond bij FC Den Bosch voor de wedstrijd tegen De Graafschap. Dat heeft te maken met een interne schorsing van twee weken, meldt Hans Kraay junior bij ESPN. Aanleiding hiervoor zou een ruzie met zijn teamgenoot Denzel Kuijpers zijn geweest.

Trainer Ulrich Landvreugd wil voorafgaand aan de wedstrijd tegen De Graafschap niet ingaan op wat er is gebeurd, maar geeft alleen aan dat Verbeek vanwege een interne schorsing thuiszit. Het Brabants Dagblad weet wel over wat de reden is voor de schorsing van Verbeek: het blijkt te gaan om een akkefietje op de training.

Zondag op de training van FC Den Bosch zou spits Kuijpers in een onderling partijtje hebben nagetrapt richting Verbeek. De ervaren voetballer reageerde daarop met een ‘slaande beweging’. FC Den Bosch heeft Verbeek naar verluidt gevraagd om zijn excuses aan te bieden aan Kuijpers, maar dat zou de middenvelder niet willen doen.

Hans Kraay junior heeft dankzij een betrouwbare bron nog meer informatie kunnen verkrijgen over het opvallende incident op de training bij de Brabantse club: "Danny Verbeek heeft Kuijpers bij de nek gegrepen. Hij heeft een geldboete gekregen en is geschorst voor twee weken. Kuijpers is geschorst voor twee dagen, zo krijg ik nu binnen uit betrouwbare bron."

Exitium
216 Reacties
1.131 Dagen lid
1.183 Likes
Exitium
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Excuses aanbieden had ik ook niet gedaan als de ander begint met natrappen nee.

Den Bosch - De Graafschap

FC Den Bosch
20:00
De Graafschap
Vandaag om 20:00
Competitie: Keuken Kampioen Divisie
Seizoen: 2025/2026

Danny Verbeek

Danny Verbeek
FC Den Bosch
Team: Den Bosch
Leeftijd: 35 jaar (15 aug. 1990)
Positie: M (C), A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Den Bosch
10
0
2024/2025
Den Bosch
22
1
2023/2024
Den Bosch
7
0
2022/2023
Den Bosch
28
3

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
5
RKC
13
4
21
6
Willem II
13
-4
21
7
Den Bosch
13
-3
20
8
Dordrecht
13
1
19
9
VVV
13
1
18

Complete Stand

