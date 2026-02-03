De zoektocht van Ajax naar de nieuwe 'zes': 13 namen, geen resultaat

De nieuwe nummer ‘zes’ van Ajax. Een term die we afgelopen transferperiode bijna dagelijks te horen kregen. Na het vertrek van Jordan Henderson zoeken de Amsterdammers nog altijd naar een waardige vervanger. Deze winter passeerden liefst dertien (!) namen de revue in de Johan Cruijff Arena, maar er kwam er daadwerkelijk géén. Komt de gewenste versterking op de slotdag van de markt alsnog naar Amsterdam?

Nee, het is geen geheim dat de grootste transferprioriteit van Ajax nog altijd ligt op de positie van controlerende middenvelder. Het opvangen van het vertrek van routinier, sterkhouder en leider Henderson blijkt een ontzettende lastige opgave voor de Amsterdamse clubleiding.

Afgelopen maand werden er – de ene naam was concreter dan de ander – talloze ‘nieuwe controleurs’ gelinkt aan Ajax. Er kwam er tot dusver geen één. De waslijst aan middenvelders bedroeg uiteindelijk dertien namen:

Resink en Sano

De naam van FC Groningen-middenvelder Stije Resink was misschien wel de meest concreet genoemde naam in Amsterdam. De sterkhouder van de Trots van het Noorden stond langere tijd hoog op het lijstje van Ajax, maar ging niet naar de Johan Cruijff Arena. Mogelijk keert Ajax komende zomer terug, als Resink naar verluidt een afkoopclausule heeft van zes miljoen euro.

Afgelopen weekend was daar ineens de soap rondom Kodai Sano en Ajax. Ajax wilde dé sterkhouder van NEC vastleggen tot medio 2030 en was bereid om vijftien miljoen euro, plus bonussen én een doorverkooppercentage te betalen. De Nijmegenaren zagen hier niets in en verlangen meer dan twintig miljoen euro voor de Japanner. Ajax zag daarop af van een tweede bod.

Turkse geruchten: ‘Álvarez, Fred, Ndidi, Torreira’

Andere namen die concreet in verband werden gebracht met Ajax, waren die van Edson Álvarez en Fred. Voor hen gold hetzelfde: bij een komst van N’Golo Kanté naar Fenerbahçe werd een transfer – met het oog op het aankomende WK – interessant. Het kwam er niet van.

Volgens Turkse media meldde Ajax zich onlangs nog voor Besiktas-middenvelder Wilfred Ndidi, terwijl De Telegraaf de naam van Galatasaray-speler Lucas Torreira liet vallen.

Geen stuntdeal Ugarte of andere Premier League-spelers

Ook de naam van Manchester United-speler Manuel Ugarte viel in Amsterdam. Naar verluidt zocht Ajax daadwerkelijk contact met de middenvelder, om vervolgens te horen dat hij niet mocht vertrekken bij de Engelse grootmacht. Volgens De Telegraaf stonden ook Premier League-spelers Wataru Endo (Liverpool) en Christian Nørgaard (Arsenal) op een lijstje van Marijn Beuker en co.

Enkele Engelse media brachten Kobbie Mainoo zelfs in verband met een transfer naar Ajax. De middenvelder van Manchester United kwam weinig aan spelen, maar van echt serieuze interesse leek weinig sprake.

Andere namen die vielen

Minder bekende namen die afgelopen winter de revue passeerden, waren die van Demir Ege Tiknaz – die de overstap naar Braga maakte – en Marc Bernal (FC Barcelona). Volgens Spaanse bronnen wees Real Betis maandag nog een bod van Ajax op Sergi Altimira af. De laatste naam die deze transferperiode werd genoemd bij Ajax, is Daley Blind. Maar ook hij keert niet terug in Amsterdam.

Ajax heeft nog één dag om een controleur te halen

Dinsdag heeft Ajax nog één dag om zich te versterken met de gewenste controleur. De deadline verstrijkt om 23.59 uur. Slagen de Amsterdammers erin om alsnog een ervaren middenvelder aan de selectie toe te voegen?