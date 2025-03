Opstelling Ajax: Farioli verwelkomt drie sterkhouders terug en verrast vooral op middenveld

Ajax neemt het donderdagavond in de Europa League op tegen Eintracht Frankfurt. Voor de thuiswedstrijd tegen de Duitse opponent voert Francesco Farioli vier wijzigingen door ten opzichte van het met 0-1 gewonnen duel met Almere City.

Het gaat Ajax dit seizoen voor de wind. Met het efficiënte voetbal van Farioli hebben de Amsterdammers ondertussen een voorsprong van acht punten op concurrent PSV in de Eredivisie. Ook in de Europa League is de roodwitte formatie nog actief, mede dankzij een ongelooflijk spannend duel met Union Sint-Gillis op 20 februari. In België had Ajax met 0-2 gewonnen, maar door twee snelle tegentreffers en een rode kaart bracht de ploeg van Farioli zichzelf in Amsterdam nog in de problemen. Uiteindelijk vocht de ploeg zich tot een 1-2 nederlaag, die genoeg was voor de volgende ronde.

Artikel gaat verder onder video

Nu moet Ajax zien af te rekenen met Eintracht Frankfurt, de huidige nummer drie van de Bundesliga; een niet te onderschatten tegenstander dus. De laatste twee wedstrijden van de West-Duitse ploeg gingen echter wel met ruime cijfers verloren: op 23 februari was Bayern met 4-0 te sterk, terwijl nummer twee Leverkusen Frankfurt een kleine week later met 1-4 versloeg.

LEES OOK: Dit bedrag heeft Ajax tot nu toe verdiend in de Europa League: verschil met de Champions League is enorm

Goed nieuws is wel dat Remko Pasveer weer beschikbaar is. De keeper was de afgelopen twee wedstrijden niet inzetbaar, maar keert terug onder de lat. In de verdediging zien we de bekende namen inclusief Josip Sutalo. De Kroaat was de laatste weken niet inzetbaar, maar keert donderdag terug in het elftal. Daniele Rugani moet voor hem plaatsmaken. Ook Anton Gaaei, Youri Baas en Jorrel Hato maken wel hun opwachting.

Over de inzetbaarheid van Jordan Henderson is een late keuze gemaakt. De Engelsman was een twijfel geval, maar kan aan het duel beginnen. Kian Fitz-Jim en Steven Berghuis werden in de basis verwacht, maar zij starten vanaf de bank. Kenneth Taylor en Jorthy Mokio completeren het middenveld. Davy Klaassen speelde wel in Almere, maar is door zijn rode kaart van het laatste duel met Union Sint-Gillis geschorst. Ook in de aanval zijn er weinig verrassingen te noteren: Bertrand Traoré en Mika Godts starten vanaf de zijkanten, terwijl Brian Brobbey de diepe spits is.

Opstelling Ajax: Pasveer; Gaaei, Sutalo, Baas, Hato; Taylor, Henderson, Mokio; Traoré, Brobbey, Godts