Dit bedrag heeft Ajax tot nu toe verdiend in de Europa League: verschil met de Champions League is enorm

Ajax moet het dit seizoen voor het tweede jaar op rij stellen zonder de miljoenenstroom die deelname aan de Champions League oplevert. De Amsterdammers komen daarentegen uit in de Europa League, een toernooi dat een stuk minder lucratief is maar de club desondanks al een aardig zakcentje heeft opgeleverd. Dat kan bovendien nog hoger uitvallen als in de achtste finales wordt afgerekend met het Duitse Eintracht Frankfurt.

Hoeveel heeft Ajax tot nu toe verdiend in de Europa League?

Ajax eindigde afgelopen seizoen als nummer vijf van de Eredivisie en stroomde in de Europa League daarom in de tweede voorronde in. In het kwalificatietoernooi werd achtereenvolgens afgerekend met FK Vojvodina, Panathinaikos en Jagiellonia Bialystok. Dat leverde een eerste bonus van 350.000 euro op, plus een startpremie van 4,31 miljoen euro voor het bereiken van het hoofdtoernooi. Daarnaast ontvangt Ajax naar schatting zo'n 9,5 miljoen euro op basis van de zogeheten value pillar, die wordt berekend op basis van onder meer de tv-opbrengsten en de clubcoëfficiënt.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Martijn Krabbendam weet niet wat hij hoort over Ajax: 'Wat is er met die club aan de hand?'

In de competitiefase speelde Ajax acht wedstrijden. Daarin was per duel een premie van 450.000 euro te verdienen bij een overwinning of 150.000 euro voor een gelijkspel. Ajax pakte de volle buit tegen Besiktas (3-0), FK Qarabag (0-3), Maccabi Tel Aviv (5-0) en Galatasaray (2-1), terwijl het uitduel bij Slavia Praag een punt opleverde. Daarmee speelde de ploeg van Francesco Farioli een bedrag van 1,95 miljoen euro aan premies bij elkaar. De dertien punten die daarmee verdiend werden waren goed voor een twaalfde plek op de eindrangschikking goed voor een bonus van 1,875 miljoen euro, Het bereiken van de tussenronde leverde nog eens 300.000 euro op.

In die ronde kroop Ajax door het oog van de naald tegen Union Sint-Gillis. Na een 0-2 uitzege leek de return in Amsterdam een formaliteit, maar binnen een half uur stonden de Belgen met 0-2 voor in de Johan Cruijff ArenA tegen tien Ajacieden, aangezien Davy Klaassen met rood was weggestuurd. Ajax hield echter stand en sleepte er een verlenging uit, waarin Kenneth Taylor voor de bevrijdende 1-2 tekende. Daarmee verzekerde Ajax zich van een plek in de achtste finales én een bonus van 1,75 miljoen euro. Het totaalbedrag dat de Amsterdammers daarmee tot nu toe in de wacht hebben gesleept bedraagt daarmee zo'n 20 miljoen euro, waarbij de inkomsten uit de kaartverkoop voor de thuiswedstrijden buiten beschouwing zijn gelaten.

FootballTransfers: Ajax ziet selectie met miljoenen in waarde stijgen door Francesco Farioli

Hoeveel verdient Ajax bij het bereiken van de kwartfinales?

In de strijd om een plek bij de laatste acht moet Ajax over twee duels zien af te rekenen met Eintracht Frankfurt. Lukt dat, dan wacht een premie van nog eens 2,5 miljoen euro. Dat kan in de rondes daarna verder oplopen met 4,2 miljoen euro voor het bereiken van de halve finales en nog eens 7 miljoen euro voor een plek in de eindstrijd. De winnaar van het toernooi toucheert een bonus van 6 miljoen euro. De totale verdiensten voor Ajax bij het winnen van de Europa League zouden daardoor uitkomen rond de 40 miljoen euro. Daarmee wordt onderstreept dat de Europa League - met een totale prijzenpot van 565 miljoen euro - een stuk minder lucratief is dan de Champions League - waarin de deelnemende clubs bijna 2,5 miljard euro mogen verdelen. De Nederlandse deelnemers aan het miljardenbal, Feyenoord en PSV, staan na het bereiken van de achtste finales al ver boven het maximumbedrag dat Ajax dit seizoen bij elkaar kan spelen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Grapje van Peter Bosz over Ajax valt compleet verkeerd

Peter Bosz maakt een grapje over Ajax, dat niet goed valt bij de supporters van PSV.