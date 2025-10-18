Real Madrid neemt aan het einde van het seizoen afscheid van , zo meldt BILD. De Duitse verdediger beschikt over een aflopend contract bij De Koninklijke en krijgt volgens de krant geen nieuwe verbintenis meer aangeboden.

In de zomer van 2022 plukte Real Rüdiger transfervrij weg bij Chelsea, de club waarmee de Duitser een jaar eerder de Champions League won. Met Real voegde de verdediger in 2024 een tweede 'cup met de grote oren' toe aan zijn prijzenkast. Sinds zijn komst speelde Rüdiger 157 officiële wedstrijden voor de Madrilenen, waarin hij zeven keer trefzeker was. Dit seizoen kwam hij pas één keer in actie, omdat een hamstringblessure hem al sinds begin september aan de kant houdt.

BILD schrijft dat Real-trainer Xabi Alonso van mening is dat Rüdiger 'niet consistent genoeg is' in zijn prestaties én dat de Duitser te blessuregevoelig is. Momenteel krijgen Eder Militão en Dean Huijsen de voorkeur in het centrum van de verdediging. Ook als Rüdiger terugkeert in de selectie - naar verwachting op z'n vroegst eind november - zal hij genoegen moeten nemen met een reserverol.

Omdat Rüdiger geen uitzicht meer heeft op een basisplaats én omdat hij jaarlijks ruim meer dan tien miljoen euro opstrijkt, zou Real nu besloten hebben om hem geen nieuw contract aan te bieden. Dat zou betekenen dat Rüdiger komende zomer transfervrij op zoek zou kunnen naar een nieuwe werkgever.