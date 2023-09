Wesley Sneijder meldt zich bij universiteiten Nyenrode en Harvard

Wesley Sneijder gaat opleidingen volgen aan Harvard University en de Nyenrode Business Universiteit. De opleidingen zijn erop gericht om leiderschapskwaliteiten te vergaren, zo vertelt Sneijder maandagavond bij Veronica Offside.

In de uitzending van vorige week zei presentator Wilfred Genee al dat Sneijder aan 'een aantal heel bijzondere opleidingen' zou beignnen. Zelf zat Sneijder toen niet aan tafel om met een toelichting te komen. Maandag kon dat wel. “Ik ga een leiderschapsopleiding volgen aan de Nyenrode. Ik ben een aantal jaar geleden begonnen aan de trainerscursus bij de KNVB. Ik wilde toen begeleid worden in dat stukje, maar dat was toen niet mogelijk. Dit kwam voorbij en dat wilde ik doen, ook om mijn mogelijkheden te verbreden.”

Artikel gaat verder onder video

“Het heeft echt met management te maken. Hoe word je een echte leider? Dat wil ik wel onderzoeken, ook met zelfreflectie en feedback in een groep”, legt Sneijder uit. “Het gebeurt met mensen die werken in het bedrijfsleven of de overheid, maar ook topsporters hebben eraan meegedaan. Het duurt een paar maanden, waarin je een aantal blokken hebt van twee dagen. Je hebt daartussen ook intervisiedagen. Het is behoorlijk intensief.”

“Dit is echt de praktijkvorm in groepsverband, maar daarnaast ben ik ook toegelaten tot Harvard”, vervolgt Sneijder. “Dat is meer het theoretische gedeelte, online, en in een andere taal. Dat heb je gewoon nodig als je in het buitenland werkt. Wat het met voetbal te maken heeft? De beste trainers die ik heb gehad, waren de beste managers. Dat zijn de leiders. Hoe word je zo’n leider? Dat is ervaring, maar je kunt het ook aan de voorkant meenemen in je bagage. Ik kan beide kanten op: een managementfunctie of hoofdcoach in het voetbal.”

Bekijk de toelichting van Sneijder in de video hieronder.