Rafael van der Vaart is pas 42 jaar, maar loopt achter op technologisch vlak. In een interview met De Volkskrant vertelt Van der Vaart ‘niet zo van de technologie’ te zijn. Hij heeft zelfs geen e-mailadres.

In de rubriek 'Wat zijn dit voor vragen?' krijgt Van der Vaart een aantal dilemma’s voorgelegd. Zo ook de keuze tussen bellen of appen. “Bellen. Appen duurt te lang. Een mailadres heb ik niet. Ik ben niet zo van de technologie. Nou schijnt mailen ook niet zó ingewikkeld te zijn, maar het is er nooit van gekomen. Dat soort dingen werd altijd voor me gedaan”, zegt Van der Vaart.

Artikel gaat verder onder video

“Soms heb je een mailadres nodig, bijvoorbeeld als je gaat vliegen. Ik gebruik dan altijd Estavana’s mailadres”, doelt hij op zijn partner Estavana Polman. “‘Wilt u reclame ontvangen?’, wordt dan gevraagd. Ik klik dat altijd aan. Estavana wordt gek. Haar hele mail staat vol met reclame van Munich Airport en Hamburg Airport”, lacht Van der Vaart.

Dat e-mailen ‘altijd voor hem werd gedaan’, heeft natuurlijk te maken met de status en rijkdom van Van der Vaart. Hij liep daar vroeger ook meer mee te koop. “In het begin van mijn carrière had ik ineens geld en wilde ik mooie spullen kopen. Nu denk ik: dat was eigenlijk best triest.”

“Toen ik 20 was, werd ik gebeld door Jaco van BMW. ‘Ik heb een mooie auto, kom even kijken’, zei hij. Maar als ik ging kijken, ging ik ook kopen, want die auto’s zagen er altijd zo mooi uit”, blikt Van der Vaart terug. “Dus kocht ik een M3 CSL, daarvan waren er maar vijf in Nederland, voor 80 duizend euro. Tijdens het wegrijden wilde ik mijn stoel naar achteren. Krijg de klere, dacht ik, waar zit die hendel? Ik terugrijden naar Jaco, blijken het kuipstoelen te zijn. Die dingen zitten ook in een racewagen en kunnen helemaal niet naar achter. Die auto heb ik snel weer doorverkocht.”

“Op een gegeven moment dacht ik wel dat ik het helemaal was. Ik werd arrogant. Toen ik aangehouden werd door de politie, zei ik: ‘Kijk je geen tv ofzo?’”, geeft Van der Vaart toe. In het interview vertelt hij ook te zullen stoppen als televisieanalist als zijn zoon Damián debuteert bij Ajax. Daarover lees je hier meer.