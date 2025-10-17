Live voetbal

Mijlpaal voor Vitesse: Arnhemmers 'in de plus' na ruime uitzege op FC Eindhoven

Vitesse-spelers vier de 0-4 uitoverwinning op FC Eindhoven met de meegereisde supporters
Foto: © Imago
0 reacties
Frank Hoekman
17 oktober 2025, 23:08

Vitesse heeft het voor elkaar: sinds vrijdagavond heeft de Arnhemse club weer een positief puntenaantal in de Keuken Kampioen Divisie. Op bezoek bij FC Eindhoven was het elftal van trainer Rüdiger Rehm met maar liefst 0-4 te sterk, waardoor Vitesse nu op +2 punten komt.

Begin september, toen de competitie al enkele speelronden onderweg was, kreeg Vitesse alsnog te horen dat het van start mocht gaan aan het seizoen. Het intrekken van de proflicentie door de onafhankelijke licentiecommissie van de KNVB werd door de rechter in een turbo-spoedappel geschorst, waardoor de club plotsklaps op zoek moest naar een spelersgroep. Die werd in allerlei hoeken en gaten bij elkaar gevonden, waarna Vitesse op 12 september tegen Jong AZ alsnog de eerste wedstrijd van het seizoen speelde, die een dikke 4-0 nederlaag opleverde.

Artikel gaat verder onder video

Vitesse bleef daardoor op -12 punten staan, een straf die in april al was opgelegd vanwege het niet tijdig en volledig voldoen aan de informatieplicht richting de licentiecommissie. Vier dagen na de nederlaag in Alkmaar werd bij RKC Waalwijk echter het eerste punt gepakt (1-1), waarna de eerste thuiswedstrijd tegen Helmond Sport de eerste zege opleverde (3-1). Daarna werden ook FC Emmen (2-4) en Jong FC Utrecht (2-0) verslagen en werd vorige week een punt gepakt bij Almere City (2-2), waardoor Vitesse het puntenaantal al had opgekrikt naar -1.

Vrijdagavond braken de Arnhemmers in Eindhoven door de 'nulpuntengrens' heen. Adam Tahaui zette Vitesse in de eerste helft op een 0-1 voorsprong, waarna Marco Schikora, Joâo Pinto en Nino Zonneveld de score in de tweede helft verder opkrikten naar 0-4. Vitesse komt daardoor op twee punten en heeft de nummer voorlaatst Jong Ajax (zeven punten) weer wat meer in het vizier gekregen. De zege werd uiteraard flink gevierd met het uitvak. "Een avond voor in de boeken", schrijft Vitesse bij de beelden.

Klaar met algoritmes die bepalen wat je ziet? Volg FCUpdate nu zélf op Google Discover.

➡️ Meer Vitesse nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Edward Sturing

Edward Sturing strijdlustig met Vitesse: 'Binnen vijf jaar weer in de Eredivisie'

  • wo 15 oktober, 15:11
  • 15 okt. 15:11
Jeroen Rijsdijk voor de camera van ESPN

Jeroen Rijsdijk verschijnt woest bij ESPN na volgende zeperd Almere

  • za 11 oktober, 12:49
  • 11 okt. 12:49
Jeroen Rijsdijk, de trainer van Almere City

AD speculeert over ontslag Rijsdijk bij Almere City: 'Het komt er totaal niet uit'

  • vr 10 oktober, 15:33
  • 10 okt. 15:33
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Eindhoven - Vitesse

FC Eindhoven
0 - 4
Vitesse
Vandaag gespeeld om 20:00
Competitie: Keuken Kampioen Divisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Rüdiger Rehm

Rüdiger Rehm
Vitesse
Team: Vitesse
Functie: Coach
Leeftijd: 46 jaar (22 nov. 1978)

Meer info

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
16
Almere
10
4
10
17
Jong AZ
10
-7
8
18
Jong Utrecht
10
-8
8
19
Jong Ajax
10
-6
6
20
Vitesse
8
0
-1

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel