Vitesse heeft het voor elkaar: sinds vrijdagavond heeft de Arnhemse club weer een positief puntenaantal in de Keuken Kampioen Divisie. Op bezoek bij FC Eindhoven was het elftal van trainer Rüdiger Rehm met maar liefst 0-4 te sterk, waardoor Vitesse nu op +2 punten komt.

Begin september, toen de competitie al enkele speelronden onderweg was, kreeg Vitesse alsnog te horen dat het van start mocht gaan aan het seizoen. Het intrekken van de proflicentie door de onafhankelijke licentiecommissie van de KNVB werd door de rechter in een turbo-spoedappel geschorst, waardoor de club plotsklaps op zoek moest naar een spelersgroep. Die werd in allerlei hoeken en gaten bij elkaar gevonden, waarna Vitesse op 12 september tegen Jong AZ alsnog de eerste wedstrijd van het seizoen speelde, die een dikke 4-0 nederlaag opleverde.

Vitesse bleef daardoor op -12 punten staan, een straf die in april al was opgelegd vanwege het niet tijdig en volledig voldoen aan de informatieplicht richting de licentiecommissie. Vier dagen na de nederlaag in Alkmaar werd bij RKC Waalwijk echter het eerste punt gepakt (1-1), waarna de eerste thuiswedstrijd tegen Helmond Sport de eerste zege opleverde (3-1). Daarna werden ook FC Emmen (2-4) en Jong FC Utrecht (2-0) verslagen en werd vorige week een punt gepakt bij Almere City (2-2), waardoor Vitesse het puntenaantal al had opgekrikt naar -1.

Vrijdagavond braken de Arnhemmers in Eindhoven door de 'nulpuntengrens' heen. Adam Tahaui zette Vitesse in de eerste helft op een 0-1 voorsprong, waarna Marco Schikora, Joâo Pinto en Nino Zonneveld de score in de tweede helft verder opkrikten naar 0-4. Vitesse komt daardoor op twee punten en heeft de nummer voorlaatst Jong Ajax (zeven punten) weer wat meer in het vizier gekregen. De zege werd uiteraard flink gevierd met het uitvak. "Een avond voor in de boeken", schrijft Vitesse bij de beelden.