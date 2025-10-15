Edward Sturing strijdlustig met Vitesse: 'Binnen vijf jaar weer in de Eredivisie'

Edward Sturing heeft goede hoop dat Vitesse binnen vijf jaar weer in de Eredivisie speelt. Momenteel bungelt de Arnhemse formatie nog onderaan in de Keuken Kampioen Divisie, mede vanwege de puntenstraf die Vitesse kreeg van de KNVB.

De geelzwarte volksclub overleefde op een haar de strijd voor de rechter met de licentiecommisie. Lang leek Vitesse vergaan en verloren, maar uiteindelijk werd daar in het hoger beroep een stokje voor gestoken. De Arnhemmers mochten toch nog deelnemen aan het huidige KKD-seizoen en doen het niet onverdienstelijk, gezien de situatie aan het begin van het seizoen.

Artikel gaat verder onder video

Toen de proflicentie (uiteindelijk tijdelijk) was afgepakt, ontstond er een vreemde situatie bij Vitesse. "Veel spelers hadden ons verlaten", vertelt Sturing bij ESPN. "Vervolgens hadden we nog maar een paar contractspelers. Toen we communiceerden dat we spelers nodig hadden, brak de hel los", stelt de trainer. Uiteindelijk haalde Vitesse overhaast overal spelers vandaan.

De Arnhemmers stelde een lijst samen met beschikbare en interessante spelers. "Dat waren er ongeveer 25, en die hebben we uitgenodigd om een proefwedstrijd te komen spelen" legt Sturing dan uit. "Een soort Open Dag eigenlijk. Vervolgens hebben we een aantal spelers een contract aangeboden. Het was de gekste week uit mijn voetbalcarrière."

Een bizarre situatie dus, maar Vitesse kreeg uiteindelijk toch een prima selectie op de been. In acht wedstrijden pakten de Gelderlanders elf punten. Ter vergelijking: daar zou de club zonder puntenstraf eigenlijk dertiende mee staan, met dan nog twee wedstrijden tegoed op de concurrentie. Sturing is ambitieus over de toekomst van Vitesse. "Ik ben niet somber, maar de toekomst is ook niet alleen maar rooskleurig. Er moet heel veel gebeuren, maar als we het goed en slim doen speelt Vitesse over vijf jaar weer in de Eredivisie."