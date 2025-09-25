Partij voor de Dieren wil mascotte Vitesse verbieden

De Partij voor de Dieren in Arnhem stelt het voortbestaan van de Vitesse-mascotte ter discussie. Voor elke thuiswedstrijd van de Arnhemse vliegt de Amerikaanse Zeearend Hertog zijn ronde door het stadion, maar de lokale fractie van deze partij wil dat hiermee gestopt wordt.

Dat meldt Omroep Gelderland, dat aanwezig was bij het raadsdebat in de gemeente Arnhem over hoe de gemeente in de toekomst samen gaat werken met Vitesse. Volgens de regionale omroep stelde Leo de Groot (Partij voor de Dieren) in dat debat de toekomst van zeearend Hertog bij Vitesse der discussie.

De Amerikaanse arend is een symbool en icoon voor Vitesse. Voor iedere thuiswedstrijd vliegt de vogel een ronde door het Gelredome. Alleen voldoet deze constructie volgens de Partij voor de Dieren niet aan de normen voor dierenwelzijn. Daarom hoopt deze partij dat de gemeente Arnhem ingrijpt, zodat Hertog in de toekomst geen rondjes door het stadion meer gaat vliegen maar een ander leven gaat leiden.

Overigens werd in datzelfde raadsdebat ook gesproken over het financiën, want is Arnhem nog wel bereid om geld in Vitesse te steken. Nee, is het antwoord. Alleen Vitesse Betrokken, dat maatschappelijke initiatieven ontplooit, kan nog op concrete steun rekenen.