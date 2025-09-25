Live voetbal

Partij voor de Dieren wil mascotte Vitesse verbieden

Zeearend Mascotte Vitesse
Foto: © Imago
Tijmen Gerritsen
25 september 2025, 10:53

De Partij voor de Dieren in Arnhem stelt het voortbestaan van de Vitesse-mascotte ter discussie. Voor elke thuiswedstrijd van de Arnhemse vliegt de Amerikaanse Zeearend Hertog zijn ronde door het stadion, maar de lokale fractie van deze partij wil dat hiermee gestopt wordt.

Dat meldt Omroep Gelderland, dat aanwezig was bij het raadsdebat in de gemeente Arnhem over hoe de gemeente in de toekomst samen gaat werken met Vitesse. Volgens de regionale omroep stelde Leo de Groot (Partij voor de Dieren) in dat debat de toekomst van zeearend Hertog bij Vitesse der discussie.

Artikel gaat verder onder video

De Amerikaanse arend is een symbool en icoon voor Vitesse. Voor iedere thuiswedstrijd vliegt de vogel een ronde door het Gelredome. Alleen voldoet deze constructie volgens de Partij voor de Dieren niet aan de normen voor dierenwelzijn. Daarom hoopt deze partij dat de gemeente Arnhem ingrijpt, zodat Hertog in de toekomst geen rondjes door het stadion meer gaat vliegen maar een ander leven gaat leiden.

Overigens werd in datzelfde raadsdebat ook gesproken over het financiën, want is Arnhem nog wel bereid om geld in Vitesse te steken. Nee, is het antwoord. Alleen Vitesse Betrokken, dat maatschappelijke initiatieven ontplooit, kan nog op concrete steun rekenen.

vleermuis
530 Reacties
1.094 Dagen lid
1.565 Likes
vleermuis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

inkoppertje maar weer..wat dacht de partij van de dieren van 3 strafpunten voor elke keer dat die vogel efe rondvliegt voor wat gekken..yooo dat zou wat zijn he haha

Arena
858 Reacties
45 Dagen lid
2.180 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Volgens mij worden zo'n vogels getraind door mensen die daarvoor zijn opgeleid, en ik vraag me af of zo'n dier er schade van ondervindt om een rondje in wat kabaal te vliegen. Als er vuurwerk wordt afgestoken is het misschien we schadelijk, dat zou kunnen.

Chante
0 Reacties
0 Dagen lid
0 Likes
Chante
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hertog wordt hartstikke goed behandeld, vliegt al jaren een keer in de twee weken en krijg daarna een dik stuk vlees. Hoe zit het dan met de vogel van Deventer verbieden ze dat dan ook? ik zie daar namelijk niks over

Measurement pixel