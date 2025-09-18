Rechtbank geeft KNVB flinke tik op de vingers, Vitesse-fankaart van rechter geen probleem

Het gerechtshof in Arnhem heeft de KNVB stevig teruggefloten in de zaak rond het intrekken van de proflicentie van Vitesse. Uit een woensdag gepubliceerd rapport van liefst 28 pagina’s blijkt dat de voetbalbond onvoldoende hoor- en wederhoor heeft gepleegd en de zwaarst mogelijke straf met onnodige haast heeft opgelegd. Volgens de rechters had de KNVB het traject als een spoedprocedure behandeld om praktische problemen rond de competitiestart te vermijden, maar was daar juridisch geen enkele grond voor. Vitesse kreeg daardoor te weinig tijd en ruimte om zich te verweren.

In de uitgebreide motivering wordt het besluit van de licentiecommissie punt voor punt onderuitgehaald. Zo stelt het hof dat Vitesse pas enkele uren voor de beroepszaak het volledige verweer van de KNVB kreeg toegestuurd en dat twee lopende sancties onterecht zijn meegenomen in het oordeel over de licentie. Ook het eerdere puntenverlies van negen punten wegens een geheime afspraak tussen een overnamekandidaat en een schuldeiser wordt ongedaan gemaakt, omdat Vitesse die overeenkomst zelf tijdig heeft gemeld. De rechters benadrukken dat de club al fors is gestraft voor eerdere misstappen en dat de KNVB te weinig oog had voor reddingsplannen van lokale ondernemers.

KNVB kan nog in cassatie gaan

Opvallend detail is dat één van de drie rechters vrijwilliger bleek bij Arnhemse amateurclub SML, partnerclub van Vitesse, en in het verleden een fankaart van de Arnhemmers bezat. Toch zag het gerechtshof daarin geen reden om hem van de zaak te halen. Het hof concludeert dat Vitesse in het verleden fouten maakte, maar dat de ultieme sanctie – definitieve intrekking van de licentie – niet proportioneel was. De KNVB kan nog in cassatie bij de Hoge Raad, maar heeft daar drie maanden de tijd voor.

Ondertussen is Vitesse alweer actief in de Keuken Kampioen Divisie, zij het met een zware handicap: door de eerdere puntenstraf begon de ploeg aan het seizoen met -12 punten. Na de pijnlijke 4-0-nederlaag tegen Jong AZ pakten de Arnhemmers dinsdag tegen RKC Waalwijk hun eerste punt sinds de terugkeer. Het juridische steekspel rond de club is echter nog niet ten einde, want de vraag blijft of de KNVB haar verlies accepteert of alsnog een stap naar de Hoge Raad zet.