Jeroen Rijsdijk verschijnt woest bij ESPN na volgende zeperd Almere

Jeroen Rijsdijk verscheen vrijdagavond vol teleurstelling voor de interviewcamera’s van ESPN. De oefenmeester van degradant Almere City zag zijn ploeg in de slotfase een 2-0 voorsprong uit handen geven tegen Vitesse en is daar ontzettend ziek van.

Almere draait een moeizame seizoenstart en leek vrijdagavond eindelijk weer eens op weg naar een overwinning. De ploeg stond tot minuut 86 met 2-0 voor tegen Vitesse door doelpunten van Junior Kadile en Enzo Cornelisse, maar gaf deze marge nog uit handen. De Arnhemmers kwamen in de vierde minuut van de blessuretijd op gelijke hoogte door een treffer van Joâo Pinto.

Vorige week, tegen Helmond Sport (2-1 nederlaag), incasseerde Almere ook al een treffer in de extra tijd. “Wij geven gewoon twee wedstrijden achter elkaar weg. Dit is echt lachwekkend”, begint een woedende Rijsdijk – die toch al onder vuur ligt - bij ESPN.

“Als je dit terug gaat kijken, is het gewoon bizar. We maken overtredingen, we staan niet te dekken, die 2-2 die zij maken is niet eens een kans, maar wij maken er zelf een kans van”, doelt de trainer waarschijnlijk op Joey Jacobs, die zich eenvoudig aan de kant liet zetten bij de gelijkmaker.

“Al met al is dit gewoon zo kinderlijk. Ik denk dat we vandaag misschien wel onze beste wedstrijd hebben gespeeld, 85 minuten lang, alleen de laatste tien minuten hebben we dingen gedaan die niet in de Keuken Kampioen Divisie thuishoren”, aldus Rijsdijk, die niks wil weten van een mentaal aspect. “Mentaal? Je moet gewoon die fouten niet maken. Dat gebeurt bij een jonge ploeg, wat we zijn, dat moet eruit. Elke keer weer benoemen. Je moet als een man verdedigen.”

Het interview is hier in zijn volledigheid te zien.